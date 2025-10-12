Эта птица находится под угрозой исчезновения.

В мире существует большое количество необычных птиц. Даже среди них есть очень странные виды, в существование которых трудно поверить.

Орнитолог Дэвид Линдо в своем материале для BBC Wildlife Magazine рассказал интересные факты о колумбийском пастушке. Это очень необычная птица, которая находится под угрозой исчезновения.

Отмечается, что колумбийский пастушок обитает на густых болотах Колумбии. Эти птицы чаще всего летают на высоте от 2000 до 4100 метров, где воздух разрежен. Они не встречаются нигде на планете, кроме высокогорных водно-болотных угодий вокруг Боготы.

Орнитолог поделился, что одной из главных особенностей колумбийского пастушка является то, что эта птица издает необычный звук, который похож на хрюканье. Из-за этого даже местные жители не всегда понимают, что они слышат именно эту птицу.

Линдо добавил, что колумбийский пастушок в среднем проводит 84% времени, спрятавшись в камышах. Очень редко эти птицы выходят на более открытую местность.

Орнитолог подчеркнул, что распознать колумбийского пастушка не так и просто. Эта птица очень похожа на водяного пастушка, несмотря на то, что эти их разделяет целый океан.

Оба вида птиц имеют серо-коричневое оперение и длинные клювы с красной основой. Длина тела колумбийского пастушка в среднем составляет около 25-30 см.

Линдо предупредил, что колумбийский пастушок является очень редким видом. Большая часть его первоначальной среды обитания - водно-болотных угодий - была осушена или деградировала, а растущая городская сеть Боготы постепенно расширяется. Тем не менее эти птицы все еще распространены на местном уровне.

Какая птица была крупнейшей в истории

Ранее в Daily Galaxy рассказали о эпиорнисах (слоновых птицах), которые обитали на Мадагаскаре примерно 1000 лет назад. Это одна из самых больших птиц в истории.

Эпиорнисы принадлежали к группе нелетающих птиц, в которую также входят страусы, эму и киви. Их вес составлял более 900 килограммов, а высота - более трех метров.

Слоновые птицы выделялись массивными ногами и крупным туловищем. Они процветали в лесах и на равнинах Мадагаскара.

