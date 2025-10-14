Международный союз охраны природы обновил список видов, которые находятся под угрозой.

Международный союз охраны природы (МСОП) официально объявил тонкоклювого кроншнепа (Numenius tenuirostris) вымершим. Это первое известное глобальное исчезновение ранее широко распространенного вида перелетных птиц, ареал которого включал материковую Европу, Северную Африку и Западную Азию, отметили в организации АЕВА (межгосударственное Соглашение об охране афро-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц).

Последний раз эту птицу видели в приливной лагуне вдоль атлантического побережья Марокко чуть более тридцати лет назад, 25 февраля 1995 года. И эти 30 лет продолжались поиски любых оставшихся особей. Хотя непосредственная причина вымирания тонкоклювого кроншнепа до конца не известна, нерациональная охота и потеря среды обитания почти наверняка были основными факторами, считают специалисты МСОП.

"Эта разрушительная потеря подчеркивает насущную и постоянную потребность в более сильных, скоординированных усилиях по сохранению мигрирующих птиц и мигрирующих видов в целом", - подчеркнули в Союзе охраны природы.

Тонкоклювый кроншнеп был под охраной с 1979 года. Он входил в перечень из 225 видов водоплавающих птиц, нуждающихся в сохранении, как приоритетный вид.

За несколько месяцев до того момента, когда птицу видели в последний раз, были разработаны меры по сохранению вида. К ним присоединились 30 стран афро-евразийского миграционного пути, где еще можно было рассчитывать встретить этих птиц. Это западные регионы, от Сибири до Казахстана, юго-восточная Европа, Ближний Восток, Средиземноморье и Северная Африка. В то время считалось, что в природе осталось около 50 особей тонкоклювого кроншнепа.

В последние годы еще несколько видов водоплавающих птиц были переведены на более высокий уровень риска в Красный список МСОП. К ним относятся кулики, такие как серый зуек (Pluvialis squatarola), кулик-ширококлювый (Calidris falcinellus) и краснозобик (Calidris ferruginea), которые были переведены в категорию уязвимых, а также красноголовый кулик (Arenaria interpres) и черноголовый кулик (Calidris alpina), которые были переведены в категорию "почти под угрозой исчезновения".

"Благодаря новым технологиям и знаниям, которые сейчас доступны, нет никакого оправдания повторению таких трагедий. Вы не можете восстановить вид после его исчезновения", - говорит Никола Крокфорд, председатель совместной рабочей группы CMS/Birdlife по вопросам тонкоклювых кроншнепов и наблюдатель от BirdLife International в AEWA и CMS.

Экологи говорят, что меры по сохранению видов включают устранение основных опасностей. Это восстановление и надлежащее содержание среды обитания. И такие меры часто помогают восстановить популяцию диких животных, которым угрожала опасность.

В частности, в 2020 году МСОП снизил риск, под которым находится птица вида рыжий коршун. Перед тем по всей Европе скоординированы усилия, чтобы сократить количество отравлений и незаконной охоты благодаря усилению правоохранительных органов, расследований и повышения осведомленности. А практическое управление территориями в ключевых государствах ареала улучшило успех размножения и выживания.

Еще одной положительной историей в последнем обновлении от МСОП является рост популяции зеленой морской черепахи (Chelonia mydas), статус которой улучшился с вида, находящегося под угрозой исчезновения, до вида, вызывающего наименьшее беспокойство. По оценкам, мировая популяция этого некогда проблемного вида выросла примерно на 28 процентов с 1970-х годов благодаря десятилетиям усилий по сохранению.

