Международный союз охраны природы (МСОП) официально объявил тонкоклювого кроншнепа (Numenius tenuirostris) вымершим. Это первое известное глобальное исчезновение ранее широко распространенного вида перелетных птиц, ареал которого включал материковую Европу, Северную Африку и Западную Азию, отметили в организации АЕВА (межгосударственное Соглашение об охране афро-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц).
Последний раз эту птицу видели в приливной лагуне вдоль атлантического побережья Марокко чуть более тридцати лет назад, 25 февраля 1995 года. И эти 30 лет продолжались поиски любых оставшихся особей. Хотя непосредственная причина вымирания тонкоклювого кроншнепа до конца не известна, нерациональная охота и потеря среды обитания почти наверняка были основными факторами, считают специалисты МСОП.
"Эта разрушительная потеря подчеркивает насущную и постоянную потребность в более сильных, скоординированных усилиях по сохранению мигрирующих птиц и мигрирующих видов в целом", - подчеркнули в Союзе охраны природы.
Тонкоклювый кроншнеп был под охраной с 1979 года. Он входил в перечень из 225 видов водоплавающих птиц, нуждающихся в сохранении, как приоритетный вид.
За несколько месяцев до того момента, когда птицу видели в последний раз, были разработаны меры по сохранению вида. К ним присоединились 30 стран афро-евразийского миграционного пути, где еще можно было рассчитывать встретить этих птиц. Это западные регионы, от Сибири до Казахстана, юго-восточная Европа, Ближний Восток, Средиземноморье и Северная Африка. В то время считалось, что в природе осталось около 50 особей тонкоклювого кроншнепа.
В последние годы еще несколько видов водоплавающих птиц были переведены на более высокий уровень риска в Красный список МСОП. К ним относятся кулики, такие как серый зуек (Pluvialis squatarola), кулик-ширококлювый (Calidris falcinellus) и краснозобик (Calidris ferruginea), которые были переведены в категорию уязвимых, а также красноголовый кулик (Arenaria interpres) и черноголовый кулик (Calidris alpina), которые были переведены в категорию "почти под угрозой исчезновения".
"Благодаря новым технологиям и знаниям, которые сейчас доступны, нет никакого оправдания повторению таких трагедий. Вы не можете восстановить вид после его исчезновения", - говорит Никола Крокфорд, председатель совместной рабочей группы CMS/Birdlife по вопросам тонкоклювых кроншнепов и наблюдатель от BirdLife International в AEWA и CMS.
Экологи говорят, что меры по сохранению видов включают устранение основных опасностей. Это восстановление и надлежащее содержание среды обитания. И такие меры часто помогают восстановить популяцию диких животных, которым угрожала опасность.
В частности, в 2020 году МСОП снизил риск, под которым находится птица вида рыжий коршун. Перед тем по всей Европе скоординированы усилия, чтобы сократить количество отравлений и незаконной охоты благодаря усилению правоохранительных органов, расследований и повышения осведомленности. А практическое управление территориями в ключевых государствах ареала улучшило успех размножения и выживания.
Еще одной положительной историей в последнем обновлении от МСОП является рост популяции зеленой морской черепахи (Chelonia mydas), статус которой улучшился с вида, находящегося под угрозой исчезновения, до вида, вызывающего наименьшее беспокойство. По оценкам, мировая популяция этого некогда проблемного вида выросла примерно на 28 процентов с 1970-х годов благодаря десятилетиям усилий по сохранению.
В Мексике снова водятся редкие кролики
Напомним, что в Мексике экологи неожиданно поймали кролика-омильтеми - вида, который долгое время считался вымершим. Последний раз его видели 120 лет назад. но повторное открытие не снимает угрозы, под которой находится этот вид из-за уничтожения мест его обитания.