Ее пение можно услышать на расстоянии до 5 километров: что это за неуловимая птица

Эта песня исполняется для привлечения самок и отпугивания других самцов.

В мае утреннее пение птиц в самом разгаре, что делает это время суток прекрасным для посещения тростникового заповедника. Об этом пишет discoverwildlife.

Задолго до рассвета воздух уже будет наполнен непрекращающимся щебетанием камышевых славок, взрывными отрывистыми песнями славок Четти и, если повезет, метрономическим пением кукушек.

Отмечается, что птица, которую все хотят услышать - и в идеале увидеть - это король тростниковых зарослей, выпь.

Видео дня

Песня самца выпи - это похожий на гудок туманного горна громкий звук, издаваемый путем раздувания пищевода, создающего своего рода эхо-камеру. Часто сравниваемый со звуком, который издается, когда кто-то дует в горлышко пустой стеклянной бутылки, этот шум распространяется на большое расстояние благодаря своей низкой частоте.

Эта песня, которую можно услышать на расстоянии до 5 км, исполняется для привлечения самок и отпугивания других самцов.

Новости о животных

Во время погружения в Салишском море, расположенном между канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон, подводный видеооператор Джон Рони наткнулся на одно из самых знаковых существ региона: волчьих угрей. Но на самом деле эти огромные рыбы на самом деле вовсе не угри.

Вас также могут заинтересовать новости: