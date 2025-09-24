Давайте проверим вашу внимательность.

Головоломки и оптические иллюзии очень популярны среди интернет-пользователей. Немало людей любят и задания на поиск слов.

В этих головоломках читателям необходимо найти конкретное слово, соединяя буквы в определенную осмысленную цепочку. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Регулярное решение подобных задачек способствует улучшению словарного запаса. Кроме того, в процессе тренируется ваша внимательность к деталям, память, умение концентрироваться и управлять собственным временем. Готовы проверить себя?

Мы подготовили для вас коллаж, где изображены десятки букв. Среди этого хаоса спрятано слово "вулкан". Задача читателя заключается в том, чтобы найти его.

На поиски мы отвели всего 11 секунд. Чтобы немножко облегчить вам эту задачу, дадим небольшую подсказку: ищите слово по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Ну что, вы в игре? Начинаем отсчет времени. Для удобства советуем установить таймер. Старайтесь не отвлекаться, чтобы уложиться в 11 секунд.

Что ж, время на поиски истекло. Удалось ли вам заметить слово "вулкан" среди множества других букв? Отвлечь могло не только большое количество случайных букв, но и изображение с извержением вулкана на фоне.

Поэтому если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Мы вам аплодируем.

Ответ на головоломку:

