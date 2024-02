Звук издают только самцы, когда рыбка втягивает одно из ребер в свой плавательный пузырь.

Ученые обнаружили, что одна из самых маленьких рыбок в мире, открытая всего три года назад, способна издавать звуки мощностью более 140 децибел - это громче, чем перфоратор или отбойный молоток и соответствует громкости реактивного самолета при взлете. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Прозрачная Danionella cerebrum имеет длину всего 12 мм и самый маленький мозг из всех известных позвоночных. Впервые звук от этих рыб был замечен изучавшими этот вид немецкими учеными, когда они проходили мимо аквариума.

Затем ученые установили высокоскоростные камеры на аквариуме с рыбами, чтобы выяснить, что именно происходит.

Звук, который издают только самцы, возникает, когда одно из ребер рыбы втягивается в ее плавательный пузырь, создавая "барабанную дробь".

Ученые считают, что тот факт, что только самцы издают звуки, позволяет предположить, что это связано с агрессивным поведением по отношению к другим самцам или брачным поведением с самками.

Ранее ученые нашли в штате Алабама новый вид акул, который имел игольчатые клыки и стал одним из главных хищников после вымирания динозавров.

Вид Palaeohypotodus bizzocoi жил около 65 млн лет назад - в период после массового вымирания, уничтожившего более 75% жизни на Земле. Исследователи сказали, что вид акул с маленькими игольчатыми клыками стал самым главным хищником, когда океаны восстанавливались после вымирания.

Вас также могут заинтересовать новости: