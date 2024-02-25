Этот морской хищник жил сотни миллионов лет назад там, где сейчас находится Китай.

Международная группа ученых впервые представила смоделированное изображение рептилии, похожей на "китайского дракона", жившей около 240 миллионов лет назад в мировом океане.

Как пишет Sky News, окаменелые останки существа, которое назвали Dinocephalosaurus orientalis, были впервые обнаружены в провинции Гуйчжоу на юге Китая в 2003 году. Позже удалось откопать другие, более полные образцы, благодаря которым ученые смогли составить окончательное представление о внешнем виде существа.

Динозавр, живший в триасовом периоде, имел 32 отдельных шейных позвонка и конечности с ластами. Общая длина скелета достигает 6 метров и характеризуется длинным хвостом и еще более длинной шеей. Dinocephalosaurus orientalis почти наверняка был полностью морской рептилией и даже рожал в море.

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Команда международных исследователей обнаружила хорошо сохранившуюся рыбу в желудке существа, что свидетельствует о том, что оно было хорошо приспособлено к океанской жизни.

Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии, который входил в международную группу исследователей, назвал находку "примером удивительного и замечательного мира триаса, который продолжает озадачивать палеонтологов".

"Мы уверены, что он захватит воображение по всему миру благодаря своему впечатляющему внешнему виду, который напоминает длинного и похожего на змею мифического китайского дракона", - сказал ученый.

Длинную шею Dinocephalosaurus orientalis можно сравнить с шеей Tanystropheus hydroides, другой морской рептилии среднего триасового периода Европы и Китая. Обе рептилии были одинакового размера и имели несколько общих черт черепа, однако у диноцефалозавра гораздо больше позвонков как на шее, так и на туловище, что делает его гораздо более похожим на змею.

Несмотря на внешнее сходство, диноцефалозавр не был тесно связан со знаменитыми плезиозаврами с длинной шеей, которые эволюционировали примерно через 40 миллионов лет и которые, как считается, вдохновили авторов легенды о лохнесском чудовище.

Другие интересные находки археологов и палеонтологов

Как писал УНИАН, в Испании археологи нашли причудливую 2000-летнюю бронзовую руку, которая покрыта загадочными надписями. Ученые предполагают, что надпись связана с древними палеоиспанскими языками и, возможно, была частью языка, который превратился в баскский в современной Испании.

Также мы рассказывали о доисторической акуле, которая была "грозой" океанов после динозавров. Ученые сравнили зубы древней акулы с зубами различных нынешних акул, и обнаружили, что они принадлежали новому, пока еще неопознанному виду, жившему в палеоцене.

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