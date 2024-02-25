Международная группа ученых впервые представила смоделированное изображение рептилии, похожей на "китайского дракона", жившей около 240 миллионов лет назад в мировом океане.
Как пишет Sky News, окаменелые останки существа, которое назвали Dinocephalosaurus orientalis, были впервые обнаружены в провинции Гуйчжоу на юге Китая в 2003 году. Позже удалось откопать другие, более полные образцы, благодаря которым ученые смогли составить окончательное представление о внешнем виде существа.
Динозавр, живший в триасовом периоде, имел 32 отдельных шейных позвонка и конечности с ластами. Общая длина скелета достигает 6 метров и характеризуется длинным хвостом и еще более длинной шеей. Dinocephalosaurus orientalis почти наверняка был полностью морской рептилией и даже рожал в море.
Команда международных исследователей обнаружила хорошо сохранившуюся рыбу в желудке существа, что свидетельствует о том, что оно было хорошо приспособлено к океанской жизни.
Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии, который входил в международную группу исследователей, назвал находку "примером удивительного и замечательного мира триаса, который продолжает озадачивать палеонтологов".
"Мы уверены, что он захватит воображение по всему миру благодаря своему впечатляющему внешнему виду, который напоминает длинного и похожего на змею мифического китайского дракона", - сказал ученый.
Длинную шею Dinocephalosaurus orientalis можно сравнить с шеей Tanystropheus hydroides, другой морской рептилии среднего триасового периода Европы и Китая. Обе рептилии были одинакового размера и имели несколько общих черт черепа, однако у диноцефалозавра гораздо больше позвонков как на шее, так и на туловище, что делает его гораздо более похожим на змею.
Несмотря на внешнее сходство, диноцефалозавр не был тесно связан со знаменитыми плезиозаврами с длинной шеей, которые эволюционировали примерно через 40 миллионов лет и которые, как считается, вдохновили авторов легенды о лохнесском чудовище.
Другие интересные находки археологов и палеонтологов
Как писал УНИАН, в Испании археологи нашли причудливую 2000-летнюю бронзовую руку, которая покрыта загадочными надписями. Ученые предполагают, что надпись связана с древними палеоиспанскими языками и, возможно, была частью языка, который превратился в баскский в современной Испании.
Также мы рассказывали о доисторической акуле, которая была "грозой" океанов после динозавров. Ученые сравнили зубы древней акулы с зубами различных нынешних акул, и обнаружили, что они принадлежали новому, пока еще неопознанному виду, жившему в палеоцене.