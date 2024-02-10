Ученые сравнили зубы древней акулы с зубами различных ныне живущих акул, и обнаружили, что они принадлежали новому, пока еще неопознанному виду, жившему в палеоцене.

Ученые нашли в штате Алабама новый вид акул, который имел игольчатые клыки и стал одним из главных хищников после вымирания динозавров.

Вид Palaeohypotodus bizzocoi жил около 65 млн лет назад – в период после массового вымирания, уничтожившего более 75% жизни на Земле, включая динозавров, пишет Independent. Исследователи сказали, что вид акул с маленькими игольчатыми клыками стал самым главным хищником, когда океаны восстанавливались после вымирания.

"Находки, подобные этой, дают потрясающее представление о том, как жизнь в океане восстанавливается после вымирания, а также потенциально позволяют прогнозировать, как глобальные события, такие как изменение климата, влияют на морскую жизнь сегодня", - прокомментировала палеонтолог Линн Харрелл, которая участвовала в открытии.

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Ученые сравнили зубы древней акулы с зубами различных ныне живущих акул, таких как большая белая акула и мако, и обнаружили, что они принадлежали новому, пока еще неопознанному виду, жившему в палеоцене.

"Этот период времени недостаточно изучен, что делает открытие этого нового вида акул гораздо более важным", - сказала Харрелл.

Исследователи также реконструировали зубной ряд древнего вида и показали, что расположение зубов отличалось от такового у любой ныне живущей акулы.

Другие новости науки

Ученые нашли новый доисторический вид кошек, который жил на территории современной Испании около 15,5 млн лет назад. Анализируя части костей нижней челюсти доисторических кошачьих, исследователи пришли к выводу, что этот вид мог охотиться на "большую добычу", чем современные кошки. По словам исследователей, это открытие расширяет понимание разнообразия и эволюции кошек в этот период доисторической Европы.

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