Подо льдом Антарктиды нашли янтарь: какую тайну континента раскрыли ученые

Скрытый подо льдом Антарктиды фрагмент янтаря намекает на существование древних лесов там, где их быть не должно.

Фрагмент янтаря, найденный в Пайн-Айлендской впадине, поменял представление ученых о прошлом Антарктиды. Он показал, что смолистые деревья когда-то росли недалеко от Южного полюса.

Фрагменту примерно от 92 до 83 млн лет и датируется он серединой мелового периода, пишет Daily Galaxy. Он обеспечивает прямую связь со временем, когда Антарктида была покрыта лесами. Отмечается, что это первый янтарь, когда-либо найденный в Антарктиде, что сразу же выделяет эту находку.

Что дает находка

Обнаружение янтаря в Антарктиде заполняет давний пробел в палеонтологической летописи. До этого самые южные известные месторождения датировались серединой мелового периода в южной Австралии и Новой Зеландии.

По словам исследовательской группы под руководством Йоханны Клагес из Бременского университета, эта находка подтверждает, что подходящие условия для образования смолы когда-то существовали даже в полярных регионах.

Скрытый древний лес под Южным полюсом

Янтарь образуется из растительной смолы, обычно выделяемой голосеменными растениями. Клагес отметила, что смола представляет собой жирорастворимую смесь соединений, способных окаменевать при благоприятных условиях.

"Некоторые растительные смолы способны окаменевать при определенных условиях и сохраняться в геологической летописи в виде янтаря", - сказал он.

Антарктический образец указывает на то, что когда-то в болотистой среде умеренного тропического леса около Южного полюса росли хвойные леса.

"Антарктический янтарь, вероятно, содержит остатки коры деревьев в виде микроскопических включений", - допустил соавтор исследования, ученый из Саксонского государственного управления по окружающей среде, сельскому хозяйству и геологии Хенни Гершель.

Мелкие детали, запечатленные внутри янтаря

Сам образец содержит прозрачные и полупрозрачные частицы, что указывает на хорошую сохранность. Как отметил Гершель, это, вероятно, означает, что янтарь был захоронен на небольшой глубине, избегая воздействия тепла и давления, которые могли бы его повредить.

Исследователи также заметили признаки патологического выделения смолы - реакции деревьев, возникающей при повреждении паразитами или лесными пожарами. Этот процесс помогает запечатать кору и может задерживать частицы материала внутри смолы.

Эти детали важны, потому что янтарь может действовать как капсула времени. Даже небольшой фрагмент может содержать подсказки об окружающей среде, в которой он образовался.

"Было очень интересно осознать, что в какой-то момент своей истории на всех семи континентах существовали климатические условия, позволявшие выживать деревьям, производящим смолу... Это открытие позволяет совершить путешествие в прошлое еще одним, более прямым способом", - прокомментировала Клагес.

