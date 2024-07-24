Древний город был местом рождения Иерусалима и был построен царем Давидом, чтобы объединить Израиль вокруг одной столицы.

В Иерусалиме археологи обнаружили "монументальное" сооружение, упомянутое в двух книгах Библии.

В частности, были найдены руины древнего рва, построенного более 3000 лет назад в Городе Давида, который считается одним из старейших городов в истории, пишет Dailymail. Примечательно, что ученые в течение 150 лет искали доказательства того, что город был разделен надвое, как описано в Библии, и теперь они обнаружили ров, который отделял южный жилой район от верхнего города на севере.

Ров был глубиной около 30 футов и шириной почти 100 футов, со скалами с каждой стороны, что делало его непроходимым.

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Археологи заявили, что результаты подтвердили, что ров построили в железном веке - в тот же период, когда были написаны Книга Царств и Книга Самуила, описывающие разделение Города Давида на Офел и Милло.

"Это драматическое открытие, которое ведет к новой дискуссии о терминах из библейской литературы, относящихся к топографии Иерусалима, таких как Офель и Милло", - объяснили исследователи Израильской ассоциации древностей.

Офель и Милло - термины, используемые в Священных Писаниях для описания двух частей Города Давида.

Одно упоминание можно найти в первой Книге Царств (11:27), где описывается, как царь Соломон строил сооружение, получившее название "Милло": "… Соломон построил "Милло" и заделал брешь у стены города Давида, отца его".

Древний город был местом рождения Иерусалима и был построен царем Давидом, чтобы объединить Израиль вокруг одной столицы. Локация была построена на вершине узкого крутого хребта с видом на холмы и долины, которые разделяли землю и затрудняли перемещение из одной части в другую.

"Неизвестно, когда ров был изначально построен, но данные свидетельствуют о том, что он использовался в течение столетий, когда Иерусалим был столицей Иудейского царства, почти 3000 лет назад, начиная с царя Иосии", - рассказал руководитель раскопок Ифтах Шалев.

"Мы уверены, что [ров] использовался во времена Первого Храма и Иудейского царства [в 9 в. до н.э.], поэтому он создавал четкий буфер между жилым городом на юге и верхним городом на север", - сказал Шалев.

Исследователи считают, что ров был спроектирован для того, чтобы изменить топографию Города Давида, чтобы продемонстрировать власть правителя Иерусалима над другими, которые входили в его ворота, и подчеркнуть их силу и способность защищать свои стены в то время.

"Происходят открытия, которые проливают новый и яркий свет на библейские истории", - прокомментировал директор Израильской ассоциации древностей Эли Эскусидо.

Другие новости об археологических открытиях

Подводные раскопки археологов у израильского побережья обнаружили древнюю деревню, которая не только выжила, но и процветала в период климатического кризиса около 6200 г. до н.э. По мнению исследователей, это открытие может пролить свет на устойчивость людей, живущих в прибрежных регионах Леванта и Восточного Средиземноморья во время климатического кризиса каменного века.

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