Исследователи определили происхождение красителя, а также возраст ткани.

Израильские исследователи обнаружили самую раннюю ткань, окрашенную дубовыми щитовками - червем, известным в Библии как "Толаат Хашани" или алым червем.

В рамках масштабного проекта раскопок в "Пещере черепов" археологи нашли среди десятков тканей редкую красную ткань, размером всего лишь с почтовую марку. Все экземпляры отправили на дополнительную экспертизу, пишет Interestingengineering.

Используя аналитические методы, они определили происхождение красителя, а также возраст текстиля: около 3800 лет. Алый червь появляется в Библии 25 раз, таким образом, существуют свидетельства об экстракции пигментов из щитовок.

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Ученые рассказали, что благодаря специальным методам, им удалось точно определить происхождение красителя вплоть до конкретного вида щитовок. "Можем с высокой вероятностью определить, что в древние времена ткань окрашивалась разновидностью кермеса вермилио, которая выделяет кермесовую кислоту, придающую характерный красный оттенок", - прокомментировали ученые.

Они датировали текстиль средним бронзовым веком, около 3800 лет назад. Насколько известно исследователям, это самая ранняя находка такого рода шерстяной ткани, специально окрашенной "кермесом", алым червем из Библии.

В исследовании поясняется, что текстиль открывает беспрецедентное окно в "технологические возможности древнего мира, а также прошлые экономические и социальные условия".

"В Библии краситель, полученный из дубовых щитовок, называется "алым червем"", - сказал профессор Зохар Амар из Университета Бар-Илан. Древняя священная книга иллюстрирует значение этого цвета наряду с синим и фиолетовым, который используется в богатой одежде и религиозных церемониях.

Будучи скоропортящимся предметом, ткань встречается редко, но пещеры в Иудейской пустыне, к западу от Мертвого моря, создали необходимые условия для ее сохранения.

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