Их удалось обнаружить под остатками разрушенного здания.

Израильские археологи сделали "драматическое" открытие, которое дает неоценимые исторические знания о жизни евреев в древнеримскую эпоху страны. Об этом сообщило Израильское управление древностей, пишет Fox News.

Как оказалось, археологам удалось найти остатки "разрушенного еврейского общественного здания", которое когда-то стояло в Сирии или римской Палестине.

"Среди различных находок в здании были впечатляющие каменные и мраморные артефакты; греческие, ивритские и латинские надписи, а также одна надпись с именем еврейского мужчины из священнической семьи, которая все еще изучается. Эти надписи, а также полное отсутствие свиных костей среди скелетов, найденных на этом участке, свидетельствуют о связи этого здания с еврейской общиной", - отметили в управлении. Видео дня

В частности экскаваторщики смогли найти клад из 94 монет, которым примерно 1 650 лет. Управление датирует находку временем еврейского восстания против Констанция Галла, которое началось в 351 году нашей эры.

"Последние монеты датируются временем восстания Галла (351-354 гг. н.э.). Хотя письменных свидетельств об этом восстании немного, есть тексты, в которых сообщается, что крупные еврейские общины, такие как Лод, Зипория и Тиверия, были уничтожены войсками римского цезаря Флавия Констанция Галла", - объяснили археологи.

Отмечается, что древнейшие монеты могли быть отчеканены еще в 221 году нашей эры. Историки говорят, что такой клад намеренно спрятали во время восстания.

"[Их] намеренно поместили туда - в надежде вернуться и забрать их, когда ситуация успокоится", - подчеркнули в управлении древностей.

В то же время экскаваторщики Шахар Криспин и Мор Визель говорят, что "величественное" здание, скорее всего, было жилищем еврейских старейшин города.

"Из талмудических писаний мы знаем, что Лод был важнейшим еврейским центром после разрушения Второго Храма в Иерусалиме. Это здание, разрушенное до самого фундамента, является четким свидетельством того, что восстание было подавлено насилием и жестокостью, а не просто местным восстанием, как утверждали некоторые предыдущие исследования", - говорится в их совместном заявлении.

В свою очередь мэр Лода Яир Ревиво назвал находку "очень эмоционально трогательной".

"[Это] еще одно звено в цепи наследия Лода танаитского периода как места, где жили авторы Мишны, и еврейской истории Лода. Находки в этом районе доказывают, что Лод является одним из старейших городов мира", - подчеркнул мэр.

Археологические раскопки - последние новости

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Также сообщалось, что археологи обнаружили таинственный "вход" возле пирамиды Хеопса. Ученые считают, что это мог быть вход в гробницу фараонов.

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