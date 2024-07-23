Древняя деревня процветала во время климатического кризиса благодаря морской культуре и торговле, говорят исследователи

Подводные раскопки археологов у израильского побережья обнаружили древнюю деревню, которая не только выжила, но и процветала в период климатического кризиса около 6200 г. до н.э.

По мнению исследователей, это открытие может пролить больше света на устойчивость людей, живущих в прибрежных регионах Леванта и Восточного Средиземноморья во время климатического кризиса каменного века, пишет Independent.Ранее ученые полагали, что резкое изменение глобального климата в этот период привело к массовому опустошению прибрежных поселений по всему Средиземноморью.

Но новые данные позволяют предположить, что по крайней мере одна деревня, ранее считавшаяся заброшенной, не только оставалась заселенной, но и процветала на протяжении всего этого периода.

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"Речь идет о человеческой устойчивости", - сказал Томас Леви, соавтор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Северный Хабоним был впервые обнаружен у израильского побережья в середине 2010-х годов, и ранние исследования предоставили скудные доказательства проживания людей вдоль побережья во время древнего периода климатического кризиса.

Затем, во время периода изоляции из-за Covid-19, исследователи провели на этом месте более тщательные раскопки. Археологи обнаружили следы архитектуры, черепки керамики, каменные орудия, церемониальное оружие и грузила рыболовных сетей, а также останки растений и животных.

Исследователи также обнаружили кости диких и домашних животных, обугленные семена диких растений, окаменелости таких культур, как пшеница и чечевица, а также сорняки, которые сопровождают эти культуры.

Обнаруженные на этом месте артефакты, такие как инструменты из базальта (камня, который в природе не встречается в этой части побережья Средиземного моря), и церемониальная головка булавы позволяют предположить, что люди, вероятно, вели морскую торговлю.

Результаты указывают на признаки сельской экономики, которая диверсифицировалась за счет сельского хозяйства и процветала в период климатического кризиса за счет морской культуры и торговли с отчетливой культурной самобытностью.

"[Исследование] показало, что общество раннего керамического неолита продемонстрировало многоуровневую устойчивость, которая позволила ему противостоять кризису", – сказал автор исследования Ассаф Ясур-Ландау.

Ученые предполагают, что климатический кризис был вызван окончательным разрушением ледникового покрова Лаврентиды, который сформировал большую часть ландшафта Северной Америки.

По их словам, когда этот ледяной щит растаял, это, вероятно, изменило течение океанских течений по всему миру, влияя на перенос тепла и вызывая падение глобальной температуры.

Открытие устойчивого и развивающегося общества в этот период климатической нестабильности указывает на невиданный ранее уровень устойчивости обществ раннего каменного века.

"Многим археологам нравится наблюдать за крахом цивилизаций. Возможно, пришло время начать смотреть на развитие человеческой культуры, а не на ее разрушение и заброшенность", - прокомментировал Рой Никельсберг, другой автор исследования.