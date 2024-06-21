За всю историю были обнаружены только два других места кораблекрушения бронзового века

Древний затонувший корабль возрастом 3300 лет, относящийся к бронзовому веку, был обнаружен на глубине в Средиземном море. Об этом пишет FoxNews со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Сообзается, что впервые его заметила в прошлом году примерно в 56 милях от побережья Израиля газовая компания Energean, которая проводила обследование дна моря.

"Мы обнаружили необычное зрелище, похожее на большое скопление кувшинов, стоящих на земле", - рассказала руководитель экологической группы Energean Карнит Бачартан.

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"Изучив место и составив карту с помощью робота, стало ясно, что это затонувший корабль длиной от 12 до 14 метров, несущий на себе сотни кувшинов, из которых на поверхности можно было увидеть лишь некоторые из них", - добавила она. Два кувшина из затонувшегго корабля уже были извлечены из глубины для исследования.

Как отметили в Управлении древностей Израиля, скорее всего корабль был разрушен в результате шторма, или, возможно, из-за столкновения с пиратами.

Находку описывают как "первый и старейший затонувший корабль, обнаруженный на сегодняшний день в восточном Средиземноморье" и, по словам директора агентства Яакова Шаравита, это открытие мирового уровня, меняющее историю".

"Эта находка открывает нам, как никогда раньше, навигационные навыки древних мореплавателей, способных пересекать Средиземное море, не имея прямой видимости какого-либо побережья", - заявил он.

По словам Шаравита, останки корабля были найдены на глубине более мили под поверхностью, "где время застыло в момент катастрофы", и их не затронули ни люди, ни течения, которые влияют на затонувшие корабли, обнаруженные на мелководье. По данным Управления древностей Израиля, он затонул где-то между 1400 и 1300 годами до нашей эры.

Шаравит говорит, что за всю историю были обнаружены только два других места кораблекрушения бронзового века, оба недалеко от Турции.

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