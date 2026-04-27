Новое открытие на острове Пасхи может переписать историю в том виде, в каком мы ее знаем

Остров Пасхи всегда считался одной из величайших загадок человечества.

Сегодня люди населяют – или, по крайней мере, исследовали – практически каждый уголок планеты. Но это масштабное распространение Homo sapiens по земному шару было медленным процессом. Первые люди покинули Африку от 60 до 90 тысяч лет назад, и вид медленно расселялся по Земле на протяжении многих тысячелетий.

Одним из последних мест, куда добрались эти древние люди, стал остров Рапа-Нуи в юго-восточной части Тихого океана, более известный как остров Пасхи. Расположенный в 3800 километрах от побережья Чили (которое аннексировало территорию в 1888 году), Рапа-Нуи является одним из самых изолированных мест в мире, пишет Popular Mechanics.

Его коренные жители, также называемые рапануйцами, впервые прибыли к берегам острова между 1150 и 1280 годами нашей эры и жили в изоляции до прибытия голландского мореплавателя Якоба Роггевена в 1722 году.

Хотя европейцы со временем обнаружили впечатляющие статуи моаи, которыми больше всего знаменит Рапа-Нуи, они также наткнулись на до сих пор не расшифрованную письменность, известную как ронго-ронго – трехмерную систему письма, использующую изобразительные знаки, называемые глифами.

Но поскольку эта письменность была впервые описана только в 1864 году, археологи и историки с тех пор размышляют над неисчезающим вопросом: изобрели ли рапануйцы этот язык самостоятельно или на них повлияли европейцы?

Что известно об этой "головоломке"

Теперь исследование пытается разрешить эту лингвистическую головоломку, предполагая на основе радиоуглеродного датирования, что один из 27 деревянных предметов с надписями ронго-ронго датируется периодом до прибытия европейцев, примерно 1493–1509 годами. Эта находка указывает на то, что рапануйцы, возможно, изобрели ронго-ронго независимо – редкое достижение в истории человечества, которое обычно ассоциируется со сложными государствами.

Другим веским доказательством теории местного происхождения языка является то, что ронго-ронго функционирует совсем иначе, чем европейские языки, что, по-видимому, свидетельствует об отсутствии заметного внешнего влияния. Ведущий автор Сильвия Феррара, археолог и лингвист из Болонского университета (Италия), опубликовала выводы своей группы в журнале Scientific Reports в 2024 году.

"Этот вопрос имеет решающее значение, так как он подразумевает возможность независимого изобретения письма, подобно тому, как это происходило в других частях света, где письменность была оригинальным творением, например, в Месопотамии, Египте, Китае и Мезоамерике", – говорится в статье. "Если ронго-ронго предшествует прибытию иностранных путешественников, это может представлять собой еще одно, и самое позднее, изобретение письменности в истории человечества".

Хотя одна из четырех исследованных деревянных табличек предоставляет доевропейские свидетельства существования языка, открытие также сопровождается несколькими оговорками.

Во-первых, радиоуглеродный анализ может определить только время, когда дерево было срублено, а не когда на нем была сделана надпись – хотя Феррара предполагает, что древесина вековой давности была бы непригодна для такой задачи.

Но, что более важно, деревянная табличка представляет собой лишь единичный образец, так как все остальные исследованные таблички относятся к периоду после контакта с европейцами.

Чтобы собрать дальнейшие доказательства, Ферраре придется изучить другие сохранившиеся таблички – все, что осталось от давно забытого языка. Но они разбросаны по всему миру, и получить к ним доступ непросто. На данный момент поиски продолжаются в попытке поместить достижения этого коренного народа в правильный исторический контекст.

