Ученые переписали историю происхождения человеческого рода

Ученые поставили под сомнение одну из самых простых версий истории происхождения человека: представление о том, что все современные люди произошли от единственной прародителейской популяции в Африке. Об этом пишет Science Daily.

Что выяснили ученые

В исследовании 2023 года, проведенного под руководством профессора антропологии и Центра генома в Университете Калифорнии в Дэвисе Бренны Хенн, ученые провели сравнительный анализ генетического материала современных африканских популяций и ископаемых останков ранних популяций Homo sapiens. Результатом стала модель эволюции человека, в которой традиционное генеалогическое древо заменяется нечто, больше похожим на сеть тесно связанных между собой ветвей.

Отмечается, что исследователи в целом согласны с тем, что вид Homo sapiens произошел в Африке. Однако остается вопрос, как ранние группы людей разделялись, перемещались, вновь соединялись и влияли друг на друга по всему континенту.

Видео дня

"Эта неопределенность обусловлена ограниченностью данных по ископаемым и древней ДНК, а также тем фактом, что ископаемые находки не всегда соответствуют ожиданиям, основанным на моделях, построенных с использованием современной ДНК. Это новое исследование меняет представления о происхождении вида", - заявила Хенн.

Всего ученые проверили несколько конкурирующих гипотез об эволюции и миграции человека в Африке. Анализ включал данные генома из южной, восточной и западной Африки.

В издании добавили, что большая часть исследования была основана на 44 недавно секвенированных геномах современных представителей народа нама в южной Африке. Это коренное население, известное необычайно высоким уровнем генетического разнообразия.

Ученые собирали образцы слюны у жителей деревень в период с 2012 по 2015 год. Эти образцы помогли команде выяснить, соответствует ли происхождение человека модели с одним источником или же оно более широкое и взаимосвязанное.

Одна из самых реалистичных версий заключается в том, что самое раннее разделение популяций ранних людей, которое до сих пор можно обнаружить у современных людей, произошло примерно 120 000–135 000 лет назад. До этого разделения две или более слабо дифференцированных популяций Homo обменивались генами в течение сотен тысяч лет.

По словам ученых, корни современных людей представляли собой не одну изолированную популяцию, а совокупность связанных популяций с постоянным потоком генов. По мнению авторов исследования, такая сетевая модель может объяснить генетическое разнообразие человека лучше, чем более старые модели.

Соавтор исследования Тим Уивер, профессор антропологии Калифорнийского университета в Дэвисе, изучающий окаменелости ранних людей, заявил, что результаты меняют то, как ученые должны относиться к более старым объяснениям.

Кроме того, в издании подчеркнули, что исследование имеет последствия для того, как ученые интерпретируют палеонтологические данные. По словам ученых, лишь от 1 до 4% генетической дифференциации среди современных человеческих популяций можно проследить до вариаций между этими прародительскими стволовыми популяциями.

Исследователи пришли к выводу, что корни человечества, возможно, были широко распространены как географически, так и генетически, но не обязательно делились на резко отличающиеся формы человека.

Последующие исследования

В издании добавили, что после исследования 2023 года ученые сделали еще несколько важных открытий. Например, в исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщается о 9 000-летней генетической преемственности в самой южной части Африки.

В другом исследовании, опубликованном в журнале Nature в 2025 году, ученые проанализировали геномы 28 древних южноафриканцев, живших в период от 10 200 до 150 лет назад. Исследователи выяснили, что древние южноафриканцы обладали генетическим разнообразием, выходящим за пределы диапазона, наблюдаемого у современных людей.

Все эти исследования подкрепляют общую идею: происхождение человека не было результатом единичного события в одном месте. Вместо этого люди сформировались многими популяциями, глубоким африканским разнообразием и длительными периодами взаимодействия по всему континенту.

Как ранние люди взаимодействовали с неандертальцами

Ранее ученые проанализировали беспрецедентные находки из пещеры Тиншемет в Израиле, чтобы понять взаимоотношения между неандертальцами и Homo sapiens во времена среднего палеолита. Это место оказалось настоящей археологической и антропологической сокровищницей.

Новые данные из пещеры Тиншемет указывают на то, что ранние люди были не просто соседями, а активно обменивались информацией и влияли друг на друга в плане методов выживания, изготовления орудий труда и культуры.

