Кенийцы, которые незаконно воюют на стороне РФ против Украины, получат амнистию

Кенийцы, вступившие в ряды армии РФ для участия в войне против Украины, получат амнистию после возвращения домой. Об этом заявил министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, передает BBC.

Согласно законодательству Кении, призыв граждан страны в иностранные вооруженные силы является незаконным. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В МИД страны отметили, что 252 кенийца были незаконно призваны для участия в боевых действиях в составе российских войск.

По словам некоторых кенийцев, их заманили воевать за Россию обещаниями хорошо оплачиваемой гражданской работы, но впоследствии они оказались на войне в Украине.

"На данный момент 44 кенийца были благополучно репатриированы домой, тогда как 11 считаются пропавшими без вести или погибшими в бою, 38 в настоящее время находятся в различных российских больницах с ограниченным доступом, а 160 кенийских офицеров все еще принимают активное участие в боевых действиях", - рассказал Мудавади.

Он также договорился о соглашении, которое позволяет кенийцам, находящимся сейчас на фронте и "не желающим продолжать выполнение задания, отказаться от него и вернуться домой".

В МИД страны добавили, что Москва уже согласилась внести Кению в так называемый "список запрещенных", чтобы предотвратить дальнейшую вербовку.

По информации МИД Кении, обе страны начнут совместные усилия с целью "борьбы с торговлей людьми, контрабандой и незаконной вербовкой" для участия в военных действиях России.

Участие кенийцев в войне в Украине - что известно

Ранее сообщалось, что Кения обвиняет Москву в использовании своих граждан на фронте "в качестве пушечного мяса". В то же время за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев. Рекрутинговые агентства в этой восточноафриканской стране были закрыты.

В свою очередь Мусалия Мудавади заявил, что граждане Кении больше не будут воевать за Россию в Украине. Он отметил, что для тех кенийцев, которые нуждаются в помощи, будут организованы консульские услуги через надлежащие дипломатические каналы.

"Мы не хотим, чтобы наше партнерство с Россией по каким-либо причинам определялось исключительно через призму программы специальной операции (в Украине). Отношения между Кенией и Россией гораздо шире этого", - сказал министр.

Вас также могут заинтересовать новости: