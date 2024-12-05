Связь между водой из астероида и океанами Земли в целом хорошо подтверждается, но роль комет остается неопределенной.

Вода с кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеет молекулярную подпись, которая очень похожа на воду, найденную в океанах Земли. Об этом сообщает Interesting Engeneering.

Отмечается, что это открытие восстанавливает возможность того, что кометы семейства Юпитера, такие как 67P, сыграли определенную роль в поставках воды на нашу планету, опровергая результаты предыдущих исследований, которые ставили под сомнение эту связь.

Вода на Земле

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Исследователи предположили, что часть воды на Земле образовалась в результате вулканической деятельности. Водяной пар, выделяемый вулканами, в конечном итоге конденсируется и выпадает в виде дождя, способствуя развитию наших океанов.

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что значительная часть океанов Земли образована ледяными телами, такими как астероиды и, возможно, кометы, которые столкнулись с нашей планетой в первые годы существования Солнечной системы.

Этот период, отмеченный шквалом ударов четыре миллиарда лет назад, мог способствовать появлению воды на Земле:

"Предыдущие исследования комет семейства Юпитера обнаружили тесную связь между их водой и земной на основе важной молекулярной подписи".

Кометы

Кометы, образующиеся в холодной внешней Солнечной системе, обычно имеют больший уровень дейтерия (устойчивый изотоп водорода - УНИАН), чем астероиды, которые образуются ближе к Солнцу.

"В течение последних двух десятилетий измерения водяного пара в нескольких кометах семейства Юпитера показали уровни дейтерия, подобные тем, что находятся в земной воде, что свидетельствует о потенциальной связи в попадании воды на Землю", - говорится в статье.

Лабораторные эксперименты и предварительные наблюдения, проведенные командой ученых под руководством ученого-планетолога из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Кэтлин Мандт, показали, что пыль, которая окружает кометы, может влиять на показатели дейтерия:

"Анализ измерений воды Rosetta показал, что 67P содержит самую высокую концентрацию дейтерия среди всех комет - примерно втрое больше, чем в океанах Земли".

Комета Юпитера

Когда комета приближается к Солнцу, ее поверхность нагревается, что приводит к выделению газа и пыли. Исследования показывают, что богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.

Когда пыль достигает внешней комы, она высыхает, теряя обогащенную дейтерием воду, что позволяет точно измерить истинное содержание дейтерия в комете.

Мандт и ее команда считают, что это исследование может изменить нарратив об источниках воды на нашей планете, возобновив дискуссии о роли комет в истории воды на Земле.

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