Отмечается, что ученые смогут напрямую наблюдать и изучать внешнюю атмосферу Солнца.

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о готовности запустить долгожданную миссию Proba-3 Европейского космического агентства (ESA). В ее рамках два космических аппарата сформируют искусственное солнечное затмение, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что ученые смогут напрямую наблюдать и изучать таинственную внешнюю атмосферу Солнца. Запуск состоится на борту ракеты-носителя PSLV-XL ISRO с космодрома имени Сатиша Дхавана в индийском Шрихарикоте в среду, 4 декабря, уже в 12:38 по киевскому времени.

"Четырехступенчатая индийская ракета-носитель PSLV-XL была выбрана из-за ее высоких характеристик в сочетании с приемлемой ценой для миссии по демонстрации технологий с ограниченным бюджетом", - сказано в пресс-релизе ESA.

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В издании поделились, что спутник Proba-3 отделится от ракеты спустя 18 минут после запуска. Контролировать запуск и развертывание будет наземная группа управления в Бельгии.

В этой миссии будут участвовать два космических аппарата, работающих совместно - Occulter и Coronagraph. После выхода на орбиту они разделятся и разместятся очень близко друг к другу.

Два космических корабля будут летать на расстоянии 150 метров друг от друга, а затем разместятся на прямой линии с Солнцем. Неточность даже в один миллиметр может повлиять на исход миссии, подчеркнули в издании.

Ученые объяснили, что Occulter отбросит тень на Coronagraph, что позволит детально наблюдать за короной Солнца. В издании добавили, что полные солнечные затмения происходят в среднем раз в 18 месяцев и длятся всего несколько минут. Это короткое окно дает ученым ограниченные возможности для изучения звезды.

Команда миссии ESA рассказала, что эта миссия будет вести наблюдения ближе к краю Солнца, чем любой предыдущий наземный или космический инструмент, вплоть до всего лишь 1,1 солнечного радиуса. И это будет происходить в течение шести часов.

Proba-3 будет двигаться по сильно вытянутой орбите, простирающейся на 60 000 км от Земли, отметили в издании. На ее вершине гравитационное притяжение Земли слабее, что поможет минимизировать расход топлива и максимизировать эффективность полета.

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