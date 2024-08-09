По словам ученых, новое исследование является "очень важным".

Глубоко в океанах Земли могут существовать места, из которых зародилась вся земная жизнь, эту теорию уже давно рассматривают ученые. В Атлантике исследователи дали название "Затерянный город" неровному ландшафту с жуткими шпилями, под которыми, по их мнению, могла кипеть химия, предшествовавшая жизни, пишет The New York Times.

И вот теперь специалисты смогли впервые заглянуть в этот потенциальный Эдемский сад. В отчете, который был опубликован в журнале Science, говорится о команде из 30 человек, которая бурила глубоко в районе среднеатлантического морского дна и подняла почти милю необычного редкого каменистого материала. Отмечается, что ранее не было найдено такого массивного образца с такой большой глубины. Этот материал является главным для основной теории о происхождении жизни.

"Мы это сделали. Теперь у нас есть сокровищница горных пород, которая позволит нам систематически изучать процессы, которые, по мнению людей, имеют отношение к возникновению жизни на планете", - отметил член команды экспедиции из Вудс-Хольского океанографического института на мысе Кейп-Код в штате Массачусетс Фридер Кляйн. Видео дня

Регион, который исследовали ученые, находится рядом с одним из вулканических разломов, которые пересекают дно Мирового океана, как швы бейсбольного мяча.

"Известные как срединно-океанические хребты, эти бездны имеют горячие источники, мерцающие воды которых выливают минералы в ледяную морскую воду, медленно образуя странные холмы и шпили, которые иногда становятся местом для бунтов причудливых существ", - говорится в материале.

В течение десятков лет ученые высказали предположение, что горячие источники или породы, лежащие под ними, способствовали геохимическим реакциям, которые миллиарды лет назад зародили земную жизнь. В последнее время они ускорили поиск подтверждающих доказательств.

"Многие люди проводили лабораторные работы, исследования на бумаге и моделирование происхождения жизни", - заметила океанолог из Вашингтонского университета, которая тщательно изучала такие доказательства, Дебора Келли.

Она добавила, что новое исследование является "очень важным".

"Оно закладывает основу для нового понимания", - подчеркнула океанолог.

По словам ученых, годы научных открытий станут результатом детального анализа каменистой мантии, в частности, как она влияет на вопрос происхождения жизни.

"Еще слишком рано говорить о чем-то конкретном, поскольку результаты еще не получены. Но мы узнаем. Это волнение", - заметил К. Йохан Лиссенберг, первый автор научной статьи и петролог из Кардиффского университета в Уэльсе.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, китайские ученые проанализировали образцы грунта на Луне и выяснили, что вместе с минералами в нем была найдена вода. По словам ученых, такой тип воды может стать потенциальным "ресурсом для заселения Луны".

Также сообщалось, что в Бразилии во время сильных дождей исследователи обнаружили, вероятно, древнейший скелет динозавра. По словам ученых, они могут иметь возраст около 233 миллионов лет.

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