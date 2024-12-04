Изобретение предлагает щадящее и быстрое решение для сохранения деревянных реликвий, уменьшая хрупкость и устраняя вредные соединения.

Затонувшие корабли являются важными окнами в прошлое, но их деревянные элементы быстро разрушаются из-за воздействия морской воды.

Традиционные методы сохранения часто наносят дополнительный вред, заставляя исследователей искать более безопасные решения, пишет InterestingEngineering. Теперь группа китайских изобретателей разработала инновационный гидрогель, который может произвести революцию в сохранении деревянных артефактов с затонувших кораблей.

Деревянные артефакты, погруженные в морскую воду, быстро портятся. Коррозионное воздействие соленой воды в сочетании с бактериями и грибками может поставить под угрозу их целостность. Обычно реставраторы полагаются на сублимационную сушку или другие трудоемкие методы, такие как замена воды в древесине на углекислый газ или полимеры.

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Однако эти методы не лишены недостатков и на их реализацию могут уйти месяцы, что часто приводит к хрупкости или деформации артефактов. При этом ранее ученые покрывали пропитанную водой древесину некоторыем гелями, у них был недостаток - снятие этого геля повреждало поверхность древесины.

Напротив, новое изобретение растворяется со временем, что устраняет необходимость физического удаления и снижает риск повреждения хрупких артефактов. Прорывной гидрогель сочетает в себе бикарбонат калия, который нейтрализует кислоты, с нитратом серебра, известным антимикробными свойствами. Альгинат натрия, полученный из бурых водорослей, служит связующим веществом для создания геля.

Исследователи испытали творение на 800-летней древесине с корабля Nanhai One, затонувшего у южного побережья Китая. Они наносили гидрогели с различными концентрациями нитрата серебра на образцы древесины и наблюдали их эффекты.

Каждый гидрогель успешно нейтрализовал кислоты на глубине до сантиметра в течение 10 дней. Гели с более низкой концентрацией нитрата серебра начинали действовать всего через один день и полностью превращались в жидкость через 3–5 дней. Напротив, гели с более высокой концентрацией нитрата серебра оставались "липким твердым веществом" в течение более длительного времени.

Исследователи обнаружили, что древесина, обработанная разжижающими гелями, лучше сохраняла клеточную структуру и была менее хрупкой по сравнению с образцами, обработанными твердыми гелями.

Результаты исследования подчеркивают потенциал этого гидрогеля для преобразования консервации артефактов. Исследователи отмечают, что его растворимость, растяжимость и антибактериальные свойства делают его идеальным для сохранения деликатных деревянных культурных реликвий.

Изобретатели выразили надежду, что этот материал может стать своевременным и многоцелевым решением для сохранения деревянных артефактов культурного наследия.

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