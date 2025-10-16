Ученые провели радиоуглеродный анализ и датировали четыре скелета второй половиной III века н. э.

Археологи, раскапывающие древний колодец на востоке Хорватии, обнаружили скелеты семи мужчин, чьи тела были хаотично сброшены в колодец. Об этом пишет Live Science.

Эксперты считают, что останки принадлежат римским солдатам, сражавшимся в битве при Мурсе в 260 году н. э.

Отмечается, что первоначально скелеты были обнаружены в 2011 году в ходе археологических раскопок перед запланированным строительством в университете Осиека, который во времена Римской империи был известен как город Мурса. Хотя скелеты были целыми, они были обнаружены в колодце в разных положениях, в том числе головой вниз.

"Предположительно, перед тем как сбросить их в колодец, с всех погибших сняли все ценные вещи - оружие, доспехи, снаряжение, украшения и т. д.", - сообщил руководитель исследования Марио Новак, биоархеолог из Института антропологических исследований в Загребе, Хорватия.

Ученый и его коллеги опубликовали свой анализ скелетов в журнале PLOS One.

Интересно, что все семь скелетов принадлежали мужчинам, четверо из которых были молодыми, а трое - взрослыми среднего возраста. Некоторые из них получили смертельные травмы, включая тупую травму лба, переломы ребер и огнестрельные ранения. Кроме того, слой новой кости на внутренней стороне грудной клетки, часто наблюдаемый при инфекциях или травмах, позволяет предположить, что у всех мужчин, вероятно, незадолго до смерти была инфекция нижних дыхательных путей.

Ученые провели радиоуглеродный анализ и датировали четыре скелета второй половиной III века н. э., что соответствует датировке единственного артефакта, найденного в колодце: римской монеты, отчеканенной в 251 году н. э.

Исследователи пишут, что состав группы скелетов, а именно молодых и средних мужчин с сильными травмами, "практически идентичен тем, которые встречаются в боевых комплексах" в массовых захоронениях, таких как останки солдат Великой армии Наполеона. Учитывая расположение братской могилы в древней Мурсе, важном поселении вблизи пограничной зоны римских владений, ученые пришли к выводу, что скелеты, вероятно, принадлежали воинам, сражавшимся в битве при Мурсе в 260 году н. э.

Отмечается, что во время "Кризиса третьего века" (235-284 гг. н. э.) за руководство Римской империей боролись разные люди. В битве при Мурсе сражались император Галлиен и римский военачальник Ингений, который безуспешно пытался захватить трон. Исследователи предположили, что мужчины в колодце могут быть сторонниками Ингения, поскольку исторические источники свидетельствуют об отсутствии милосердия Галлиена к побежденной армии. В статье сказано:

"Дальнейший анализ ДНК мужчин показал высокое генетическое разнообразие, что согласуется с историческими свидетельствами о позднеримских армиях, которые часто включали в себя этнически разнообразные группы, такие как сарматы, саксы и галлы".

Кэтрин Марклейн, биоархеолог из Университета Луисвилла в Кентукки, не принимавшая участия в исследовании, сообщила, что исследователи привели веские аргументы в пользу военного характера массового захоронения в Мурсе.

"Это исследование имеет решающее значение для понимания прямых и жестоких последствий политической нестабильности в III веке. Для понимания того, как эта нестабильность повлияла на население провинций и вдоль римских границ", - сказала Марклейн.

Новак сообщил, что планируется провести дополнительные исследования второго массового захоронения, обнаруженного в другом колодце в Мурсе. Оно очень похоже на то, что описано в новом исследовании.

"Мы предполагаем, что это также останки солдат, погибших в битве при Мурсе в 260 году", - добавил он.

