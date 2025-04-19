По мнению ученого, обнаружить такого древнего муравья - "это как найти бриллиант".

В Доминиканской Республике ученые нашли окаменелого муравья, которому, предположительно, 16 миллионов лет. Они утверждают, что это первый известный представитель вида Basiceros, найденный в Карибском регионе. Об этом пишет Discover wildlife.

Представитель этого давно вымершего вида под названием Basiceros enana достигает чуть более 5 миллиметров в длину, что делает его значительно меньше его ближайших живых родственников, которые могут вырастать до 9 миллиметров. Несмотря на незначительный размер, этот образец идеально сохранился в янтаре. По мнению ученых, он позволяет получить много интересной информации.

Исследователи, которые опубликовали свои выводы в Proceedings of the Royal Society B, считают, что открытие является прямым доказательством того, что эта загадочная группа муравьев когда-то населяла Карибские острова и вымерла 23-5,3 миллиона лет назад.

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Отмечается, Basiceros - это группа муравьев, известных своими невероятными способностями к маскировке. Их тела покрыты специально адаптированными волосками, которые задерживают частицы почвы и листьев, что позволяет им незаметно сливаться с окружающей средой.

"Обнаружить такой образец в янтаре - очень увлекательно. Это как найти бриллиант. Эта окаменелость уникально отличается от всех своих современных сородичей и меняет представление об эволюционной истории Basiceros", - говорит соавтор исследования из Технологического института Нью-Джерси Джанпьеро Фиорентино.

До сих пор считалось, что муравьи Basiceros жили в Центральной и Южной Америке - от Коста-Рики до южной Бразилии. Неожиданное открытие в Карибском бассейне заставило исследователей пересмотреть это представление.

Чтобы исследовать окаменелость, ученые использовали передовые методы визуализации, в частности 3D-реконструкцию и микрокомпьютерную томографию.

"Поскольку янтарь сохраняет целые организмы в трех измерениях, мы можем получить массу данных даже из крошечного муравья", - пояснил старший автор и доцент биологии Фил Барден.

Находка позволила ученым проанализировать мелкие детали муравья - от строения его головы и нижней челюсти до уникального расположения волосков на теле.

Одним из самых интересных фактов, по мнению ученых, является то, что муравей уже имел характерные камуфляжные черты, которые можно увидеть у современных муравьев. К ним относятся два типа волосков - длинные, похожие на щетку, которые собирают мусор, и более короткие, которые удерживают их близко к телу. Исследователи считают, что это свидетельствует о том, что их стратегия прятаться уже была хорошо разработана миллионы лет назад.

"Обнаружение такой уникальной окаменелости помогает нам понять, как долго организмы могли использовать эту стратегию, хотя наличие этих характеристик не обязательно гарантирует, что они вели себя таким образом", - говорит Фиорентино.

Несмотря на способность приспосабливаться, карибские муравьи исчезли, вероятно, из-за изменений окружающей среды или конкуренции с другими видами.

"Наличие Basiceros в доминиканском янтаре свидетельствует о том, что древние сухопутные мосты могли обеспечивать пути для этих муравьев, чтобы пройти с материка в Карибский бассейн. Эта окаменелость является частью большей головоломки, которая поможет нам понять, почему некоторые группы организмов вымирают, а другие остаются на миллионы лет", - пояснил Барден.

Ученые считают, что понимание схемы локального вымирания этих муравьев имеет решающее значение для предотвращения вымирания других видов в наше время и защиты биоразнообразия.

Ранее УНИАН рассказывал об уникальном 4000-летнем музыкальном инструменте, который археологи нашли в отличном состоянии. Пара тарелок, которые оказались древним музыкальным инструментом, была найдена в Омане.

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