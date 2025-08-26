Традиционная теория гласила, что при столкновении Млечный Путь и галактика Андромеды сольются в одно космическое тело.

На протяжении более века ученые верили в то, что Млечный Путь и галактика Андромеды обречены на столкновение, которое способно полностью изменить наш уголок Вселенной. Теперь же выяснилось, что вероятность этого события значительно ниже, чем предполагалось ранее, пишет ECONews.

Отмечается, что группа ученых под руководством Тилла Савалы из Университета Хельсинки провела исследование, которое раскрывает новые подробности о будущей трансформации Млечного Пути. Для этого они провели 100 000 симуляций, учитывая 22 различных параметра, включая массу, скорость и положение звезд, а также других космических тел.

Традиционная теория гласила, что при столкновении Млечный Путь и галактика Андромеды сольются в одно космическое тело. Предполагалось, что этот процесс разрушит спиральные формы обеих галактик, превратив их в эллиптическую галактику.

"Известно, что столкновения между другими галактиками создают "космический фейерверк", когда газ, устремляющийся к центру остатка слияния, питает центральную черную дыру, излучающую огромное количество радиации, прежде чем безвозвратно упасть в эту дыру", - объяснил профессор Даремского университета в Англии Карлос Френк.

В издании добавили, что новое исследование включило в расчеты, в частности, Большое Магелланово Облако и галактику Треугольника.

"Дополнительная масса галактики-спутника Андромеды, галактики Треугольника, притягивает Млечный Путь немного ближе к себе. Однако мы также показываем, что Большое Магелланово Облако оттягивает Млечный Путь от орбитальной плоскости и от Андромеды. Это не означает, что Большое Магелланово Облако спасет нас от этого слияния, но делает его немного менее вероятным", - поделился Савала.

Симуляции показали, что вероятность столкновения Млечного Пути и Андромеды в течение следующих 10 миллиардов лет составляет примерно 50%. Вероятность предсказанного столкновения через 4-5 миллиардов лет снизилась до 2%.

Несмотря на это, судьба Млечного Пути остается неизвестной. Ученые рассказали, что наша галактика может лишь приблизиться к Андромеде, но не столкнуться с ней. Тем не менее для более точной оценки необходимо продолжать исследования.

