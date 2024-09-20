Он простирается на 30 000 световых лет.

Ученые обнаружили, что скопление звезд на небе может прятать в своем сердце тайну - рой из более 100 черных дыр, каждая из которых весит в 20 раз больше массы Солнца.

Как пишет ScienceAlert, речь идет о звездном скоплении Паломар 5, которое простирается на 30 000 световых лет и расположено на расстоянии примерно 80 000 световых лет.

Такие скопления часто считают "окаменелостями" ранней Вселенной. Они очень плотные и сферические, а также содержат примерно от 100 000 до 1 миллиона очень старых звезд, некоторые из которых почти такие же старые, как сама Вселенная.

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В любом шаровом скоплении все его звезды образовались одновременно из одного облака газа. В Млечном Пути известно об около 150 таких объектов. Они помогают изучать историю Вселенной и содержание темной материи.

Однако больше внимания ученых привлекают приливные потоки - длинные реки звезд, которые простираются по небу. Ранее их было трудно идентифицировать, но космическая обсерватория Gaia, которая работает над высокоточным картографированием Млечного Пути в трех измерениях, сделала это проще.

"Мы не знаем, как образуются эти потоки, но одна идея заключается в том, что они являются разорванными звездными скоплениями... Однако ни один из недавно открытых потоков не имеет связанного с ним звездного скопления, поэтому мы не можем быть уверены. Итак, чтобы понять, как образовались эти потоки, нам нужно изучить один из них со связанной с ним звездной системой. Паломар 5 - это единственный случай, что делает его Розеттским камнем для понимания формирования потока, и поэтому мы подробно его изучили", - пояснил астрофизик Марк Гилес из Университета Барселоны в Испании.

Palomar 5 выглядит уникальный благодаря своему размеру. Команда ученых использовала детальное моделирование N-тел, чтобы воссоздать орбиты и эволюцию каждой звезды в скоплении.

Согласно расчетам, популяции черных дыр могут существовать в центральных областях шаровых скоплений.

"Количество черных дыр примерно втрое превышает ожидаемое количество звезд в скоплении, и это означает, что более 20% общей массы скопления состоит из черных дыр. Каждая из них имеет массу примерно в 20 раз больше массы Солнца, и они образовались во время взрывов сверхновых в конце жизни массивных звезд, когда скопление было еще очень молодым", - сказал Гилес.

Этот кластер полностью растворится через миллиард лет. Перед своей "смертью" он полностью будет состоять из черных дыр, которые будут вращаться вокруг галактического центра.

"Считается, что большая доля слияния двойных черных дыр образуется в звездных скоплениях. Большим неизвестным в этом сценарии является количество черных дыр в скоплениях, что трудно ограничить наблюдениями, поскольку мы не можем увидеть черные дыры. Наш метод дает нам способ узнать, сколько черных дыр есть в звездном скоплении, глядя на звезды, которые они выбрасывают", - сказал астрофизик Фабио Антонини из Кардиффского университета в Великобритании.

Научные открытия в космосе

Как сообщал УНИАН, Солнечная система пережила невероятно близкое столкновение с чужой звездой. Ученые считают, что этот инцидент, который встряхнул наши окрестности, мог оставить "шрамы".

Недавно астрономы обнаружили самую большую пару струй из черных дыр, которые когда-либо видели. Их длина составляет 23 миллиона световых лет, что равно длине 140 галактик Млечного Пути.

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