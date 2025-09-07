Украинцы имеют возможность увидеть редкое явление - полное лунное затмение.

Лунное затмение, которое еще известно, как "Кровавая луна" происходит в воскресенье, 7 сентября, и это редкое явление можно увидеть во всех регионах Украины. Также шанс наблюдать за ним есть у других жителей стран Европы, а также Азии, Австралии и Африки, пишет Space.

Примечательно, что наблюдать лунное затмение можно невооруженным глазом, но для того, чтобы разглядеть детали, стоит воспользоваться биноклем или телескопом.

Отмечается, что Луна постепенно будет менять цвет от серебристого до насыщенного красного и это будет зависеть от того, как ее будет закрывать тень Земли.

Видео дня

По данным издания, лучшие условия для наблюдения за "Кровавой луной" будут иметь жители Азии и Западной Австралии.

Согласно данным, пик этого явления в нашей стране уже был в 22:11. Завершиться лунное затмение должно в 23:55. Уже есть фото "Кровавой луны" из Киева, Харькова, Запорожья и других городов Украины, которыми активно делятся пользователи в популярной социальной сети Facebook. Посмотреть фотографии можно в галерее:

А вот для большей части Европы полное затмение начнется уже на восходе Луны. Спутник поднимется над горизонтом уже кроваво-красным.

Также после пика затмения тенью Земли процесс пойдет в обратном направлении, то есть, Луна медленно будет становиться все ярче в течение двух часов.

По данным NASA, следующее лунное затмение состоится в марте 2026 года, но его смогут увидеть жители некоторых частей Азии, Австралии, островов Тихого океана и Америки.

Кровавая луна и астрология

Ранее УНИАН рассказывал, что мольфар Макс Гордеев поделился, что не стоит делать в день лунного затмения, а какие ритуалы можно провести. Мольфар добавил, что 7 сентября 2025 - последнее на оси Дева-Рыбы до 2033 года. Поэтому, это последний шанс закрыть кармические долги этого цикла.

Также мы писали, что астролог Марина Скади-Соколова рассказала, кому из знаков Зодиака следует быть осторожными в ближайшее время. Она предупредила, что полное лунное затмение 7 сентября будет происходить в 16 градусе знака Рыбы, а это значит, что все люди, которые родились во второй декаде зодиакального месяца Рыбы, а именно, с 1 до 10 марта, будут максимально ощущать негативное влияние этого астрономического явления.

Вас также могут заинтересовать новости: