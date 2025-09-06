Как отметил Макс Гордеев, это лунное затмение последнее на оси Дева-Рыбы до 2033 года.

В 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 7 сентября, Луна станет кровавой. Это не просто астрономическое явление - это момент, когда тонкая завеса между мирами становится прозрачной, а ваша карма получает шанс на обнуление. Но есть нюансы. Об этом УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лунное затмение 7 сентября 2025: что категорически запрещено

По словам мольфара, в день затмения стоит отказаться от следующего:

Стричь волосы после 12:00 . Волосы - это ваши энергетические антенны. Во время затмения они настраиваются на новую частоту. Если обрежете их после полудня - потеряете связь с интуицией на 40 дней.

. Волосы - это ваши энергетические антенны. Во время затмения они настраиваются на новую частоту. Если обрежете их после полудня - потеряете связь с интуицией на 40 дней. Покупать обувь . Обувь, приобретенная в затмение, буквально "заведет не туда". Это не метафора - вы физически будете оказываться в неправильных местах.

. Обувь, приобретенная в затмение, буквально "заведет не туда". Это не метафора - вы физически будете оказываться в неправильных местах. Смотреть в разбитое зеркало . Если у вас дома есть треснувшее зеркало - заклейте его непрозрачным скотчем до 8 сентября. Разбитое зеркало в день затмения - портал для сущностей нижнего астрала. Они привязываются к вашей ауре через отражение.

. Если у вас дома есть треснувшее зеркало - заклейте его непрозрачным скотчем до 8 сентября. Разбитое зеркало в день затмения - портал для сущностей нижнего астрала. Они привязываются к вашей ауре через отражение. Есть мясо красного цвета . Говядина, свинина, баранина 7 сентября несут вибрации агрессии и страха животного. Во время затмения ваше энергетическое тело особенно проникнет - вы буквально "съедите" чужую карму. Разрешена только рыба и белое мясо птицы.

. Говядина, свинина, баранина 7 сентября несут вибрации агрессии и страха животного. Во время затмения ваше энергетическое тело особенно проникнет - вы буквально "съедите" чужую карму. Разрешена только рыба и белое мясо птицы. Одалживать или отдавать деньги . Любые финансовые транзакции в затмение создают кармические долги на 7 лет. Даже если вернете на следующий день - энергетический долг останется. Особенно опасно давать в долг суммы с цифрой 7 (70, 170, 700 гривен).

. Любые финансовые транзакции в затмение создают кармические долги на 7 лет. Даже если вернете на следующий день - энергетический долг останется. Особенно опасно давать в долг суммы с цифрой 7 (70, 170, 700 гривен). Фотографироваться в 20:00 . В момент максимальной фазы (19:55-20:05) камера фиксирует не только ваше физическое тело, но и аурические пробои. Каждый, кто увидит это фото, бессознательно будет "вампирить" через него.

Как добавил Гордеев, селфи в это время - это "энергетическое самоубийство".

Лунное затмение: что обязательно сделать

Мольфар также объяснил, что стоит сделать в день затмения:

В 19:30 - набрать воду. Наберите 3-литровую банку воды ровно в 19:30. Эта вода будет иметь свойства "до затмения" и станет вашим энергетическим антидотом. Пейте по стакану каждое утро до 22 сентября. Вода запоминает вашу "чистую" вибрацию.

Написать 3 имени на бумаге и сжечь. Возьмите белую бумагу. Напишите имена трех людей, которые вас энергетически истощают. В 20:00 сожгите бумагу свечой (НЕ зажигалкой!). Пепел выбросьте в проточную воду. Эти люди потеряют доступ к вашему энергетическому полю.

Положить деньги под подушку. Купюра номиналом 500 гривен под подушкой в ночь затмения станет вашим финансовым талисманом. Но есть секрет: купюра должна была быть получена 5 или 6 сентября как сдача в магазине. Носите ее в кошельке до следующего затмения.

Зажечь соль. В 19:45 выставьте открытую пачку соли на окно. Соль впитает негативную энергию затмения. 8 сентября используйте эту соль для ванны - она вытянет все, что "прилипло" во время затмения. Эффект как после энергетической чистки за 5000 гривен.

Отправить 9 сообщений с благодарностью. До 19:00 напишите 9 людям искреннюю благодарность за что-то конкретное. Это создаст защитный круг положительных вибраций. Важно: не копировать текст! Каждое сообщение уникально.

В 20:20 стать босыми ногами на землю. Ровно в 20:20 (когда затмение начнет спадать) станьте босыми ногами на землю на 3 минуты. Земля заберет избыточную хаотическую энергию.

По словам Гордеева, тем, кто живет в квартире, можно вместо земли использовать сырую картошку под каждую ступню. Затем ее надо выбросить.

Лунное затмение 2025 года: магические лайфхаки

Также Гордеев посоветовал попробовать следующие "лайфхаки":

Красная нить на левом запястье - но завязанная на 9 узлов собственноручно в 19:00.

Зеркало в спальне накрыть тканью с 19:00 до утра 8 сентября.

Телефон на беззвучном с 19:30 до 20:30 - звонок во время затмения = энергетическая атака.

Свеча в восточном углу квартиры должна гореть всю ночь - защита от сущностей.

Сахар под порогом - насыпьте тонкую линию сахара под входной дверью изнутри. Это "засолодит" энергию всех, кто придет после затмения.

"Помните: затмение 7 сентября 2025 года - последнее на оси Дева-Рыбы до 2033 года. Это ваш последний шанс закрыть кармические долги этого цикла. Используйте его мудро!" - констатировал мольфар.

