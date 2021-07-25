Исследование указало на существенное снижение интеллекта пациентов после перенесённого COVID.

У людей, которые перенесли коронавирусную болезнь, массово наблюдается когнитивный дефицит. Этот эффект не проходит у пациентов даже после выздоровления.

К такому выводу пришел коллектив британских и американских ученых. Результаты их исследования опубликованы на сайте журнала The Lancet.

Ученые давно подозревают, что COVID-19 ухудшает когнитивные способности у больных, наряду с прочими продолжительными симптомами COVID, которые могут переходить в хроническую фазу. Есть исследования, которые выявляли неврологические нарушения у тяжело переболевших пациентов.

Чтобы проверить эти опасения, ученые собрали данные более чем 81 тысячи человек. Участники исследования с января по декабрь 2020 года проходили тест умственных способностей Great British Intelligence Test и предоставляли данные на тему COVID-19 – была ли болезнь, и в какой форме она перенесена.

Исследователи сопоставили данные здоровых людей с данными тех, кто в той или иной форме перенес коронавирус. При этом попытались учесть все сопутствующие факторы, вроде пола, возраста, уровня образования, общего состояния здоровья и прочего.

Исследование указало на существенное снижение интеллекта после перенесённого COVID. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с применением ИВЛ - их сводный балл интеллекта в Great British Intelligence Test снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в традиционных тестах IQ.

При этом с учетом имеющихся данных ученые полагают, что уровень интеллекта не восстанавливается со временем, даже спустя почти год после выздоровления.

Специалисты отмечают, что коронавирус оказывает всесторонний негативный эффект на человеческие способности – абстрактное мышление, логику, концентрацию внимания. Для более полного понимания проблемы ученые призывают к дальнейшим исследованиям.

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Постковидный синдром

Ученые и врачи не раз заявляли о том, что коронавирус оказывает долгосрочное негативное влияние на жизнь человека, даже после выздоровления. Так называемый "постковидный синдром" может длиться более 12 недель от начала заболевания.

Симптомы могут проявляться со стороны любой системы - дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной.

Наиболее типичными являются изменения в респираторной системе. Довольно часто эти изменения имеют субтотальный, а также тотальный характер. Пациенты длительное время нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже когда вирус в их организме уже не размножается, а ПЦР-тест является отрицательным. Несколько реже возникают осложнения в виде миокардита.

Кроме того, типичным осложнениями являются неврологические расстройства и слабость, которые продолжаются несколько недель после заболевания, даже в случае нетяжелого его течения. Довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, функций высшей нервной системы.

Ученые ранее выяснили, что коронавирусная инфекция может провоцировать изменения в головном мозге. Именно поэтому болеющие часто теряют чувства обоняния и вкуса.

Автор: Дмитрий Захаров