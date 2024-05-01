Певица призналась, что рядом с ней есть человек, к которому она испытывает теплые чувства.

Популярная украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась деталями своей личной жизни. Артистка, которая ранее рассказала о финансовой помощи от бывших, честно ответила, состоит ли сейчас в отношениях.

В интервью изданию "ТиКиїв" TAYANNA сообщила, что сейчас ее сердце свободно. Однако она подчеркнула, что у нее есть рядом близкий человек, к которому артистка испытывает теплые чувства. По ее словам, именно это дарит ей вдохновение для творчества:

Нет, сейчас в моей жизни нет отношений. Однако есть человек, к которому я имею теплые чувства. Они - мой источник вдохновения и помогают открывать новые глубины своей души и искусства. Видео дня

Исполнительница надеется, что встретит настоящую любовь к своему 40-летию, которое состоится уже в сентябре этого года. TAYANNA говорит, что именно от того, как сложится ее личная жизнь, будет зависеть, будет ли она праздновать день рождения.

"Ничего конкретного не планирую на день рождения. И хотя сейчас у меня нет второй половинки, верю, что в будущем все возможно. Если встречу своего особенного человека, кто знает, возможно, именно тогда и возникнет желание устроить что-то особенное к моему 40-летию", - поделилась Решетняк.

Напомним, ранее TAYANNA рассказала о травмах детства. Она отметила, что ее прошлое отразилось на взрослой жизни.

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