Во время подготовки к великому празднику важно не забыть про один из главных атрибутов торжества.

Пасхальные росписи и покраска яиц, как традиционный ритуал в современности, не только не утратил свою ценность и значимость, а наоборот, возрождает забытое мастерство, изобретает новые способы окраски и росписи, а также безусловно радует глаз в преддверии великого праздника. Как покрасить яйца на пасху? Для впечатляющего результата способов очень много, особенно если очень хочется покрасить яйца не как все.

Не каждая хозяйка обладает художественным талантом, способным поразить домочадцев. На помощь придут простые, но удивительно работающие лайфхаки как современных хозяек, так и наших бабушек и прабабушек. УНИАН расскажет, как покрасить яйца на пасху оригинально.

Как покрасить яйца - общие правила

Прежде всего перед покраской яиц предварительно следует понять, с какой цветовой палитрой вы хотите работать. Существует огромное количество рецептов, как красиво покрасить яйца. Зачастую большинство из них предлагает окрашивать яйца органическими красками, способными плотно "закрыть" поверхность и создать глубокий и натуральный цвет.

Из многих ингредиентов в доме любой хозяйки может получиться чудесная, стойкая и яркая краска, которая отлично подойдет для окрашивания пасхальных яиц.

Как покрасить яйца куркумой

Так как покрасить яйца в светлые оттенки - задача не самая сложная, для получения хорошего и плотного цвета разведите куркуму в теплой воде в пропорции 1 стакан куркумы на 2 литра воды. В получившейся жидкости окрашивайте яйца, погружая их полностью на 20-30 минут, после окрашивания промойте холодной проточной водой и высушите на салфетке или полотенце. В случае, если окрас оказался недостаточно плотным или ярким, повторите процедуру еще раз.

Как покрасить яйца каркаде

Лепестки суданской розы, или по простому каркаде, - это очень сильный и яркий краситель с множеством возможностей. Палитра цветов может варьироваться от глубокого бордового до лазурного синего в зависимости от способа получения настоя. Если вы заварите 100 грамм каркаде на 1 литр воды и потом покрасите яйца путем погружения в жидкость на 1 час, вы получите очень приятный винный оттенок. Если же в полученную окрасочную субстанцию выдавить половинку лимона, цвет изменится на синий, что в свою очередь даст еще большие возможности для фантазий при покраске яиц.

Как покрасить яйца свеклой

Как и предыдущие способы, данный метод возможен как в виде варки, так и в виде простого погружного окрашивания. Для покраски вам понадобятся две крупные свеклы на 2 литра воды. Натрите на терке свеклу, чтобы она лучше отдала сок, погрузите вместе с отваренными яйцами в кастрюлю, доведите до кипения и оставьте так на полчаса. Для лучшего впитывания сока в скорлупу, можно добавить пол столовой ложки соли и пол чайной ложки соды.

Как покрасить яйца в луковой шелухе

Один из самых распространенных методов, зарекомендовавший себя уже в процессе многих поколений. Записывайте, как покрасить яйца луковой шелухой - для окрашивания вам понадобится много луковой шелухи, которую следует сложить в кастрюлю, наполнить ее водой, довести до кипения и варить яйца на протяжении получаса на слабом огне. Цвет яиц получается от кремового до кофейно-коричневого.

Как покрасить яйца в вине

Возьмите литр сухого красного вина, разведите водой кастрюле в консистенции 1:1, доведите до кипения и, не выключая газ, поместите внутрь яйца. Подержите так на слабом огне еще 15 минут и после этого снимайте с плиты. В зависимости от времени окраски цвет яиц будет варьироваться от нежно-розового до рубиново-красного.

Как покрасить яйца кофе

Покраска кофе очень проста и не заберет у вас много времени. Предварительно стакан молотого в мелкую фракцию кофе погрузите в кастрюлю, залейте литром воды и поставьте на огонь, доведите до кипения и методом погружения окрашивайте яйца по 10 минут. Полученный цвет очень приятен для глаза, имеет кремовые оттенки от бежевого до светло-коричневого

Очень важно знать, что прежде чем покрасить яйца, их следует перебрать на наличие сколов и трещин, предварительно промыть, отварить и высушить. Таким образом вы получите самый лучший результат.

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