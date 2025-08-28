Кости, которым 40 миллионов лет подтвердили, что раньше киты были сухопутными животными.

В это трудно поверить, но предки современных китов в древности были сухопутными животными, но в какой-то момент они стали обитателями океана. Как это произошло, долгое время оставалось загадкой. Но все изменило открытие Вади-эль-Хитан, что в переводе с арабского означает "Долина китов", пишет IFLScience.

Долина китов - это место в Западной пустыне Египта, которое является крупнейшим в мире древним кладбищем китов. Исследователи нашли здесь более 400 почти полностью сохранившихся доисторических скелетов этих животных. Многие из них датируются около 40 миллионами лет назад - временем, когда нынешняя часть Сахары была покрыта морем Тетис.

Ископаемые останки свидетельствуют, что это был решающий этап в истории китов - эпоха археоцетов, древнейшего известного подотряда китов, которые стали переходным звеном между сушей и морем.

"Эти ископаемые остатки отражают одну из ключевых историй эволюции: появление кита как морского млекопитающего после его предыдущей жизни на суше. Это самое важное место в мире для демонстрации этого этапа эволюции", - говорится в решении ЮНЕСКО от 2005 года, когда Долину китов внесли в список Всемирного наследия.

В нем отмечается, что окаменелости Вади-эль-Хитан демонстрируют молодых археоцетов на последних стадиях потери задних конечностей. К тому времени они уже имели типичный обтекаемый корпус современных китов, но все еще сохраняли некоторые примитивные черты строения черепа и зубов.

Одним из этих "переходных" китов был Basilosaurus isis - хищник длиной 16 метров с мощными челюстями. Но пусть вас не вводит в заблуждение его название: это были именно археоцеты, а не рептилии. Частица "=saurus" ("-завр") появилась в названии потому, что когда кости Basilosaurus впервые нашли в XIX веке, палеонтологи приняли их за останки мезозойских морских ящеров.

Basilosaurus был полностью водным, как и его современные потомки, но еще сохранял некоторые черты своих наземных предков. Например, у него оставались задние конечности, хотя они вряд ли были функциональными.

"При длине менее полуметра эти крошечные конечности, вероятно, не помогали Basilosaurus в плавании и точно не позволяли ходить по суше", - объясняется в досье номинации ЮНЕСКО для Долины китов. Впрочем, есть предположение, что они могли играть роль во время спаривания в воде.

