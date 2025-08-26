Самое медленное наземное животное передвигается со скоростью всего 0,0096 км/ч.

Быстрые животные привлекают к себе внимание благодаря своей способности передвигаться с невероятной скоростью. Тем не менее существует и немало очень медленных животных.

В Live Science рассказали, какие животные являются самыми медленными в мире. Некоторые виды проводят почти все свое время почти неподвижно.

Старший куратор отдела рыб в Лондонском музее естественной истории Джеймс Маклейн рассказал журналистам, что для некоторых животных скорость совершенно не имеет значения. Он назвал несколько видов, которые передвигаются очень медленно.

Маклейн поделился, что одним из самых медленных животных в мире являются актинии (морские анемоны). Они ползают со скоростью всего 10-25 сантиметров в час, когда ищут новое место обитания. В остальное время они остаются неподвижными.

Также очень медленными оказался карликовый морской конек. Ученый отметил, что самая медленная рыба в мире. Ей понадобится час, чтобы проплыть всего полтора метра.

При взгляде на гренландскую полярную акулу может показаться, что этот морской гигант является очень опасным. Тем не менее эта рыба дрейфует со скоростью всего 3 км/ч и питается мертвыми морскими существами.

Старший куратор моллюсков в Музее естественной истории в Лондоне Джон Эблетт заявил в разговоре с журналистами, что на суше самым медленным животным является банановый слизень. Он передвигается со скоростью всего 0,0096 км/ч.

В издании добавили что медленный лори является самым медленным млекопетающим, обитающим на деревьях. Эти приматы могут оставаться неподвижными в течение нескольких часов, а иногда передвигаются со скоростью около 1,8 км/ч.

