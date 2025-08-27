Архелон жил в позднем меловом периоде.

Во времена существования динозавров жила гигантская морская черепаха. Она питалась огромными моллюсками и плавала рядом с плезиозаврами и мозазаврами.

В BBC Wildlife Magazine рассказали об архелоне. Это самая большая морская черепаха, которая когда-либо жила.

Отмечается что архелон достигал длины около 4,6 метра от головы до хвоста и 4 метра от ласты до ласты. Он более чем в два раза превосходит по размеру самую большую из ныне живущих морских черепах - кожистую черепаху.

У архелона не было твердого панциря. Вместо этого он был покрыт кожей, которая создавала защитный панцирь. Еще одной особенностью архелона был загнутый клюв.

В издании добавили, что архелон был не только самой большой морской черепахой, но и одной из самых ранних. Этот вид появился в позднем меловом периоде (80-74 миллиона лет назад), когда многие из самых знаковых динозавров и их предков начали доминировать на суше.

Журналисты поделились, что архелон известен только по окаменелостям, найденным в скальной формации, известной как Пьер-Шейл. Она простирается от долины Пембина в Канаде до Нью-Мексико в США. Ученые считают, что именно в этом регионе и обитали эти морские черепахи.

Архелон жил рядом с другими гигантскими морскими рептилиями, такими как плезиозавры и мозазавры. Другими "соседями" этих черепах были клыкастые рыбы размером с автобус, известные как ксифактины.

Ученые считают, что архелон был медлительным хищником, предпочитавшим мелкие прибрежные воды. В области живота у него была толстая и прочная броня, которая защищала его от других хищников.

Что именно ел архелон, остается загадкой, но, судя по форме его клюва и строению челюстей, считается, что он специализировался на раздавливании жесткопанцирных добыч, таких как крупные аммониты, крабы и другие ракообразные. Также ученые выдвигают гипотезе, что его клюв был приспособлен для срезки мяса, как клюв современных кожистых черепах. Это означает, что он мог питаться медузами и другими мягкотелыми беспозвоночными.

В издании добавили, что архелон столкнулся с вымиранием примерно 74 миллиона лет назад, незадолго до конца мелового периода. В это время температура океана по всему миру понизилась, а морские черепахи тех лет, вероятно, не смогли достаточно быстро адаптироваться к более холодным водам.

