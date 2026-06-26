Обезьяны-кокосоносы и лед в писсуарах: названы самые необычные традиции Таиланда

Современная бытовая культура Таиланда – это результат смешения древних местных традиций с современными западными веяниями.

Таиланд уже много лет остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Однако путешественники, приезжающие сюда за отдыхом, приключениями и экзотикой, часто удивляются не только необычному ландшафту и живой природе, но и повседневным привычкам местных жителей.

Издание liked.hu составило список из 10 самых необычных для европейского глаза вещей и явлений в Таиланде, которые, напротив, являются совершенно обыденными для местных жителей.

Уличная еда в пакетах. Многочисленные мини-кафе и ларьки, торгующие фастфудом на вынос, – типичное явление в Юго-Восточной Азии. Но в Таиланде в таких местах супы, лапшу, рис и другие популярные блюда уличной кухни часто продают в обычных полиэтиленовых пакетах, перевязанных резинкой. Для местных жителей это привычная практика, хотя туристам такой способ упаковки кажется необычным.

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Особые места в транспорте. Как пишет автор, в общественном транспорте предусмотрены специальные места не только для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с инвалидностью, но и для буддийских монахов.

"Фанта" в подношение духам. По словам автора, в Таиланде красную "Фанту" часто используют в качестве ритуального подношения духам-хранителям земли и дома.

Амулеты носят почти все. Как отмечает издание, большинство жителей Таиланда носят один или несколько амулетов. Они могут изображать Будду, животных или насекомых.

Куклы-талисманы. Еще одна удивительная для европейцев традиция – популярность реалистичных кукол, которых называют "детьми-ангелами". Некоторые взрослые относятся к ним как к детям: покупают одежду, аксессуары, водят в рестораны и даже оплачивают отдельные места в самолетах.

Лед в писсуарах. Как пишет издание, в некоторых общественных туалетах в писсуары насыпают лед, поскольку в жару он помогает сдерживать запах мочи, особенно если после использования не спускают воду.

Обезьяны собирают кокосы. Специально обученные обезьяны помогают собирать кокосы. Одно животное в среднем может собрать 1000 кокосов за день, тогда как человек – лишь около 80.

Ментоловые женские прокладки. Как отмечает автор, в местных магазинах можно приобрести ментоловые гигиенические прокладки, которые часто вызывают удивление у туристов.

Шорты под юбкой. Многие местные женщины носят шорты под юбками или платьями, чтобы избежать неловких ситуаций, например, когда сильный ветер задирает платье.

Парикмахерские не работают по средам. Многие парикмахерские не открываются по средам из-за давней традиции, согласно которой в этот день стричься могут только члены королевской семьи.

Другие интересные туристические новости

Как писал УНИАН, журналистка Джои Хендлер во время поездки в Венецию едва не получила штраф за то, что села на лестнице с мороженым, нарушив местные правила этикета. В городе запрещено употреблять еду или напитки на лестницах, набережных, у памятников и в других общественных местах, и за это предусмотрен штраф от 100 до 200 евро.

Такие ограничения введены для сохранения чистоты, безопасности и исторической среды Венеции, а кроме того, туристы сталкиваются с новой платой за вход, которая может вырасти до 50 евро.

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