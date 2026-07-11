Ученые раскрасили коров как зебр, чтобы защитить их от мух: результаты эксперимента

Исследователи отметили, что мухи создают много проблем для животных.

Ученые из Японии раскрасили однотонных черных коров белыми полосами, вывели их на пастбище и сфотографировали мух, садившихся на них. Они хотели выяснить, станут ли мухи кусать их реже с таким "камуфляжем", пишет Space Daily.

Отмечается, что на раскрашенных коров садилось примерно в два раза меньше мух, чем на тех же животных без раскраски. Автор исследования Томоки Кодзима и его команда считают, что окрас зебр является одной из главных причин, почему их редко кусают мухи.

В рамках эксперимента ученые распределили шесть беременных коров породы японская черная на три группы. Часть коров была окрашена в черные и белые полосы, вторая часть коров была только с черными полосами, а третья группа была без полос.

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Каждая корова поочередно проходила все три варианта в ходе эксперимента. Каждый набор полос наносился водорастворимым лаком от руки, шириной примерно четыре–пять сантиметров. На нанесение полос на одну корову уходило около пяти минут.

Рисунок блекнул в течение нескольких дней, что отчасти и объясняет эффективность данной схемы. Полевые исследования проводились в течение сезонов активности мух 2017 и 2018 годов.

Ученые заявили, что на черно-белых коровах общее количество кусающих мух на ногах и теле было почти в два раза меньше, чем на неокрашенных и черных полосатых животных.

Окрашенные коровы также примерно на 20% реже дергались, топали копытами и махали хвостом, что скот обычно делает, чтобы стряхнуть насекомых. Ученые отметили, что коровы, раскрашенные только в черные полосы, привлекали столько же мух, сколько и неокрашенные животные.

Исследователи считают, что этот механизм носит скорее визуальный, чем химический характер. Согласно рабочей гипотезе, полосы сбивают муху с курса при окончательном приближении, а не отпугивают ее с расстояния.

Ученые отметили, что они хотят продолжить эксперименты, чтобы выяснить, насколько эффективна эта техника. По их словам, фермеры потенциально смогут так защитить свой скот от насекомых.

Ученые оставили стадо коров на необитаемом острове

Напомним, что на безлюдном острове в Индийском океане в 1871 году оставили пять коров. Спустя время они образовали дикое стадо, существовавшее на протяжении поколений.

Стадо разрослось, превратившись в одну из немногих хорошо задокументированных популяций дикого крупного рогатого скота на Земле, достигнув пика численности около 2000 особей в 1952 и 1988 годах.

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