При жизни всемирно известный физик-теоретик рассказал, стоит ли людям переживать о том дне, когда само понятие времени исчезнет.

Стивен Хокинг был прав все это время. Так как Вселенная сегодня находится в состоянии постоянного расширения, уходя за пределы того, что могут видеть люди, ее конец считается чем-то крайне трудным для предсказания.

Но что произойдет, когда это расширение завершится? Начнется ли сжатие? Поглотит ли всё в итоге черная дыра? Вызовет ли взрыв нашего Солнца массовое уничтожение? Эти вопросы десятилетиями занимали умы ученых и астрономов, но ответ был найден благодаря старой теории Хокинга — одного из самых влиятельных физиков нашего времени, пишет The Pulse.

Что в конце Вселенной

Среди возможных сценариев конца Вселенной есть версия о том, что черная дыра поглотит всё. Но не так, как это представляют себе любители научной фантастики. Вселенная наполнена этими космическими пожирателями, которые уничтожают всё на своём пути: от звезд до планет и комет, даже свет не может вырваться из их гравитации. Поглощение всей Вселенной заняло бы миллиарды лет — если бы расширение вдруг остановилось.

Конец Вселенной привел бы не только к исчезновению всей материи, но и к исчезновению самого понятия времени. Если черная дыра станет последним объектом в необъятном космосе (а ученые не знают, что происходит внутри нее), тогда не будет и времени в привычном для нас понимании. С другой стороны, существует столько галактик, что NASA не может даже подсчитать их точное количество, лишь выдвигая теории. Так всё-таки будет ли поглощено абсолютно всё? Хокинг считал, что нет.

Стивен Хокинг был прав

Долгое время ученые думали, что Вселенная может существовать почти вечно — примерно столько, сколько единица с 1 100 нулями. Но новое исследование Радбудского университета в Нидерландах показывает, что "часы" могут остановиться гораздо раньше. Команда физика Михаэля Вондрака и математика Вальтера ван Суйлеком разработала идею, которую впервые предложил Стивен Хокинг. Он считал, что черные дыры не растут бесконечно, как предполагала теория Эйнштейна, а постепенно теряют энергию и в итоге исчезают.

Используя этот подход, исследователи рассчитали, что Вселенная может просуществовать "всего лишь" 10 в 78-й степени лет — единица и 78 нулей. Всё еще непостижимо долго, но значительно меньше, чем считалось раньше. Чтобы проверить расчеты, ученые посмотрели, сколько времени потребуется самым "упрямым" звездам во Вселенной, чтобы разрушиться. Это дало им верхнюю границу существования материи.

Увидим ли мы когда-нибудь конец Вселенной

Земля не продержится и близко к этому сроку. Хокинг когда-то предупреждал, что человечество может исчерпать ресурсы планеты всего за несколько сотен лет, превратив её в огненный шар задолго до того, как погаснут звезды. В более широком масштабе есть еще одна загадка. Некоторые ученые считают, что темная энергия — сила, разрывающая Вселенную, — может ослабевать. Если это так, то вместо бесконечного расширения Вселенная может однажды снова схлопнуться.

Каждые несколько миллионов лет на Земле происходит катастрофа, которая уничтожает прежние виды и создает новые экосистемы. Homo sapiens появился после одного из таких событий всего 300 000 лет назад — это крошечная доля от 4,5 миллиардов лет существования планеты. Но у человечества все еще может быть достаточно времени, чтобы выйти за пределы Солнечной системы.

