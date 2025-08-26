Некоторые исследователи действительно считают, что сигнал могут посылать инопланетяне.

Ученые установили происхождение загадочной радиовспышки из глубин космоса, обнаружив неизвестный объект в соседней галактике, который, как предполагается, и создал этот сигнал, пишет Daily Mail.

Команда из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института совместно с Университетом Макгилла (Канада) выяснила, что одна из самых ярких быстрых радиовспышек (FRB), когда-либо зафиксированных, пришла из галактики NGC 4141, расположенной всего в 130 миллионах световых лет от Земли.

FRB — это невероятно быстрые и мощные всплески радиоволн в космосе, длящиеся всего несколько миллисекунд. Считается, что они возникают в результате экстремальных космических событий, например при взрыве массивных звёзд (суперновых), которые оставляют после себя сверхплотные и намагниченные нейтронные звёзды — магнетары.

Однако некоторые учёные допускают, что FRB могут иметь искусственное происхождение, то есть исходить от передовых внеземных технологий, например от мощных радиосигналов, посланных инопланетной цивилизацией.

Что еще известно об этой вспышке

Эта мощная вспышка, обнаруженная в марте и получившая название FRB 20250316A или "RBFLOAT", стала первой, которую астрономам удалось отследить до точного места в соседней галактике.

Более того, используя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), исследователи заметили слабое инфракрасное излучение, названное ими NIR-1, которое, возможно, скрывает истинный источник радиосигнала.

Маусон Саммонс, постдок из Университета Макгилла, сказал: "Это начало новой эры, когда мы сможем регулярно локализовать даже одиночные, неповторяющиеся вспышки с высочайшей точностью. Это переворачивает наше понимание их природы".

FRB пришёл со стороны созвездия Большой Медведицы. Его источник удалось отследить в небольшой области на окраине NGC 4141, по размеру сравнимой со скоплением звёзд.

Хотя эта галактика находится в 130 миллионах световых лет, по сравнению с другими FRB, приходящими с противоположной стороны Вселенной за миллиарды световых лет, она расположена относительно близко.

Открытие было сделано с помощью канадского радиотелескопа CHIME, созданного специально для улавливания редких вспышек. Недавно CHIME оснастили "аутриггерными" телескопами, размещёнными по всей Северной Америке — от Британской Колумбии до Калифорнии. Это позволило невероятно точно определить местоположение сигнала — всё равно что заметить монету с расстояния 200 километров.

После обнаружения вспышки учёные использовали JWST для получения детальных инфракрасных снимков той же точки, где выявили слабый объект — возможно, местную звезду или нечто иное.

Профессор астрономии Гарварда Эдо Бергер заявил: "Возможность выделить отдельные звёзды вокруг FRB — огромный шаг вперёд по сравнению с предыдущими исследованиями. Это позволяет понять, какие именно звёздные системы могут быть источниками таких мощных вспышек".

Быстрые радиовспышки вроде RBFLOAT — это как внезапный громкий "бип" невидимой энергии, исчезающий быстрее, чем вы успеете моргнуть. Несмотря на то, что они состоят из тех же радиоволн, что и музыка в автомобильном радио, они содержат колоссальный заряд — сравнимый с энергией целого города, если бы он мигнул огнями на долю секунды.

В отличие от земных радиосигналов с голосами или музыкой, FRB — это внезапный статический "щелчок", который сразу пропадает.

Что вызвало эту радиовспышку

Сейчас у учёных есть несколько гипотез о том, что именно вызвало эту конкретную радиовспышку, а также другие FRB, которые регулярно повторяются во Вселенной.

NIR-1 может оказаться красным гигантом — звездой на последнем этапе жизни, которая расширилась и ярко засветилась. Учёные предполагают, что рядом с ней может скрываться невидимый компаньон — магнетар, спровоцировавший FRB, притянув вещество умирающего красного гиганта.

FRB мог также произойти от магнетара в скоплении молодых массивных звёзд, даже если сам магнетар слишком тусклый, чтобы его можно было увидеть с Земли.

Третья версия авторов исследования — инфракрасное свечение может быть угасающим "эхом" самой вспышки, а не звездой. Учёные планируют наблюдать его снова, чтобы понять, уменьшится ли яркость — это поможет раскрыть источник.

Если источник кратковременного сигнала был внеземным, он мог бы выглядеть как естественный FRB, если бы инопланетяне отправили мощный короткий радиосигнал в космос. Но FRB, которые изучаются в этом году, не показывают признаков разумных структур или закодированных сообщений.

