На Церере заметили яркую белую вспышку, указывающую на наличие солевого отложения.

Ученый NASA заявил, что в нашей Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. По его словам, она находится на карликовой планете, пишет Mirror.

Доктор Дэвид Гринспун из NASA заверил, что на Церере, которая является наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы, может содержать жидкую воду и, возможно, жизнь.

"Недавно мы отправили туда космический аппарат и обнаружили несколько удивительных вещей", - рассказал журналистам Гринспун.

Ученый поделился, что на Церере заметили яркую белую вспышку, указывающую на наличие солевого отложения. По его словам, это свидетельствует о том, что когда-то там была вода.

"Самым интересным было кратер, и мы обнаружили, что это солевое отложение, а солевое отложение указывает на то, что на планете была вода. Это позволяет предположить, что когда-то это был водный мир и, возможно, внутри него до сих пор есть жидкая вода", - добавил исследователь.

Гринспун считает, что этот факт может быть интересным для астробиологов, потому что означает, что карликовые планеты, такие как Церера, в прошлом могли иметь пригодные для жизни условия. Он не исключает, что они могли сохраниться до сих пор.

"Кто знает, может быть, в настоящее время на некоторых из этих планет все еще есть пригодные для жизни океаны", - отметил ученый.

Гринспун напомнил, что ученые определили воду как необходимое условие для жизни. Он считает, что на Церере могут жить определенные организмы, которые еще не изучены учеными.

На Марсе когда-то была вода

Ранее ученые NASA получили новые доказательства того, что на Марсе когда-то была вода. Они изучили детальные изображения региона Марса, который ранее могли видеть только с орбиты.

В NASA считают, что когда-то на Марсе были реки, озера и, вероятно, океан. Однако ученые не могут точно объяснить, почему вода на планете все же высохла.

