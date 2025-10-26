Строить ирригационные каналы шумеры начали уже значительно позже, когда природа "предала" этих людей.

Шумерская цивилизация, существовавшая когда-то на территории современного Ирака, считается одной из первых на планете. Наука имеет еще много пробелов в знаниях о том, как выглядел мир шумеров. Но один из этих пробелов, кажется, смогли закрыть авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале PLOS One.

Авторы работы - Ливиу Джиосан из Океанографического института Вудс-Хол (штат Массачусетс, США) и Рид Гудман из Университета Райса (штат Техас, США) - соединили современные технологии с археологическими находками, чтобы реконструировать ландшафт древней Месопотамии. Ключевым "свидетелем" стал 25-метровый керн, извлеченный в 2022 году с территории древнего города Лагаш (современный Телль-эль-Хиба в Ираке). Этот "геологический дневник" - слои ила, песка и органических остатков - рассказал о том, как Персидский залив когда-то простирался далеко вглубь континента.

По данным спутниковых снимков и радиоуглеродного датирования, 7000-6000 лет назад Персидский залив формировал гигантскую дельту, где приливы накатывались на 100-200 километров вглубь суши. Дважды в сутки прилив обращал вспять реки Тигр и Еврат, гоня пресную воду обратно вглубь континента и создавая естественную "оросительную систему". Так возникли болотистые луга, увлажненные приливами, постепенно превращавшие засушливые равнины в плодородные оазисы.

Благодаря этому земледельцы раннешумерской эпохи могли выращивать финики, зерновые и овощи без тяжелого труда над созданием оросительных каналов. Это был настоящий рай для тогдашних людей: приливы сами "поливали" поля, даря шумерам избыточные объемы пищи.

Этот природный "бустер" идеально совпал с культурным подъемом. В период Урук (около 6000-5200 лет назад) разбросанные поселения Убайдской культуры слились в первые мегаполисы. Самый яркий пример - Урук, город площадью более 250 гектаров с населением до 25 тысяч человек. Излишки продовольствия дали толчок специализации: появились ремесленники, жрецы, правители. Шумер стал колыбелью письменности, колеса и первых государств.

Но природа не стоит на месте. Около 5000 лет назад дельта Евфрата и Тигра, вместе с соседней фан-дельтой Хузестана (от рек Карун и Каркех), распространилась вглубь Персидского залива. Приливы больше не могли гнать речные воды на поля, что вынудило шумерские города-государства - Ур, Урук, Лагаш - перейти к созданию искусственной системы речной ирригации: строить гигантские каналы, дамбы и акведуки. Этот переход закрепил социальную иерархию: контроль над водой стал инструментом власти, а конкуренция за ресурсы - движущей силой ранней политики.

