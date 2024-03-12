Люди придумали, как варить пиво, даже раньше, чем изобрели деньги.

Пиво является одним из древнейших напитков в истории, которым человечество наслаждается уже несколько тысяч лет. В некоторых древних цивилизациях пиво по своей важности в повседневном меню стояло где-то рядом с хлебом.

Шумеры и древние египтяне были большими ценителями пива. У шумеров даже была своя богиня пива - Нинкаси. По мнению историков, шумеры изобрели пиво за несколько веков до изобретения денег в современном понимании, поэтому некоторое время пиво использовали как платежное средство.

Кроме многочисленных археологических находок с засохшими остатками пива или ингредиентов пивоварения, историкам удалось отыскать и рецепт шумерского пива. В этом очень помогла шумерская поэма, изложенная на глиняных табличках. Мигель Сивил, профессор шумерологии в Чикагском университете, перевел поэму, а основатель частной пивоварни Anchor Brewing Company Фриц Майтаг из Сан-Франциско воссоздал рецепт из нее.

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Как пишет издание Tasting Table, полученный в результате напиток имеет "полу-сухой", негорький вкус, похожий на крепкий сидр, с содержанием алкоголя в 3,5% - близко к современному пиву. Древние жители Месопотамии пили пиво из больших кувшинов с соломинками, а поскольку хмель еще не был открыт, шумерское пиво пили сразу после того, как оно было сварено.

Шумерская технология пивоварения

Древнее изготовление пива базировалось на естественном брожении. Как объясняет клинописный стих-рецепт "Гимн Нинкаси", древнее месопотамское производство пива начиналось в специальной яме, где "баппир" (шумерское солодовое ячменное тесто) смешивали с медом и ароматическими веществами, а затем запекали в печи.

Далее солод переносили в банку и смешивали с баппиром для брожения. Затем сваренную зерновую кашу раскладывали на большие камышовые циновки для охлаждения, а сусло (зерновой раствор) заваривали еще медом и вином. Наконец, смесь фильтровали через чан и пропускали в сборную емкость, и из этой емкости подавали пиво.

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