Один БпЛА попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повредив здание.

Российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, среди пятерых пострадавших - два подростка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по Харькову двумя БпЛА.

"Один беспилотник попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повредив здание. Второй дрон не сдетонировал. Его обнаружили на крыше пятиэтажного дома в Киевском районе", - отметил руководитель ОВА.

Видео дня

Синегубов проинформировал, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате вражеской атаки на Харьков.

"Из-за попадания российского БпЛА в Шевченковском районе острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и мальчики 13 и 15 лет", - уточнил глава ОВА.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62-мя ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях.

Было сбито четыре баллистические ракеты. В то же время, зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: