Разница между украинскими и российскими атаками очевидна, ведь Украина не воюет с гражданским населением, отметил Буданов.

Украина сосредоточилась на двух ключевых направлениях в стратегии глубоких ударов по России. Одно из них - поражение нефтяной промышленности РФ, второе - удары по оборонной промышленности.

Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, Киев изменил способ ведения войны. Изобретательность, инновации и стратегия позволили Украине удерживать линию фронта и наносить глубокие удары по военным и стратегическим целям на территории России.

В последние дни Вооруженным силам Украины удалось поразить Брянский химический завод, который производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, и нефтеперерабатывающий завод в Дагестане. Разница между украинскими и российскими атаками очевидна.

Видео дня

"Мы не ведем целенаправленную войну против общества Российской Федерации", - подчеркнул Буданов.

Глава ГУР добавил, что украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов. Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.

Этот успех обусловлен тем, что российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы, на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга

"Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны", - говорит Буданов.

Следующее развертывание ПВО - это защита конкретного объекта. Буданов говорит: "Российская Федерация сейчас пытается увеличить их количество, но объемы слишком велики, чтобы защитить все".

Глава ГУР добавил, что нужно посмотреть на графики. Россияне пытаются компенсировать убытки, "экспортируя больше сырой нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать свои бюджетные доходы". Что касается атак на российскую оборонную промышленность, "последствия есть, но они менее ощутимы".

"Эти последствия труднее расшифровать, потому что мы создаем проблемы для темпов российского военного производства", - добавил он.

Удары по объектам РФ

Украина активизировала кампанию глубоких ударов по ключевым нефтяным объектам России. Более половины российских НПЗ уже были атакованы, радиус атак постоянно расширяется.

Украинские удары по российским НПЗ привели к мощному топливному кризису во многих регионах РФ. Более того, Кремль был вынужден изменить экономические планы относительно процентных ставок.

Украинская трехмесячная кампания с ударами БПЛА по энергетическим объектам в глубоком тылу России нанесла заметный ущерб. Москва повысила способность перехватывать дроны. В ответ украинские подразделения работают над новыми технологиями, чтобы оставаться впереди.

Вас также могут заинтересовать новости: