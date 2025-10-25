Ситуация с американскими санкциями против крупнейших нефтяных компаний России может навсегда изменить континент.

Неожиданный шаг президента США Дональда Трампа — введение санкций против крупнейших нефтяных компаний России — не парализует военную машину кремлевского диктатора Владимира Путина, но поможет ЕС навсегда избавиться от российской нефти, считают журналисты.

Подробности пока уточняются, но, теоретически, санкции могут вынудить компании продать активы и прекратить оставшиеся поставки нефти по трубопроводам в Европу, пишет Politico. "Это значительный шаг. Он заставит европейские страны и компании, которые продолжают покупать российскую энергию, пересмотреть эти сделки до 21 ноября, когда меры вступят в силу", — отметила эксперт по санкциям из аналитического центра Atlantic Council Кимберли Донован.

Объявление последовало спустя месяц после того, как Трамп резко раскритиковал Европу за "непростительное" продолжение закупок российских энергоносителей, обеспечивающих около четверти доходов военного бюджета Кремля.

Видео дня

Ущерб, но не крах

Для Москвы новые санкции означают немедленные убытки, но вряд ли они подорвут ее военные усилия в Украине, пишет СМИ. По данным главного экономиста консалтинговой компании Argus Дэвида Файфа, "Роснефть" и "Лукойл" обеспечивают около двух третей из 4,4 млн баррелей нефти, экспортируемых Россией ежедневно.

Ограничения могут "снять с рынка половину" этого объёма, поскольку запретят компаниям продавать нефть за доллары — валюту, почти исключительно используемую в мировой торговле энергоресурсами.

Особенно болезненно санкции ударят по "Лукойлу", отметил бывший топ-менеджер компании, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, фирма, вероятно, будет вынуждена продать доли в зарубежных проектах — от Египта до Ирака, что приведет к потере до 20% выручки.

Тем не менее, крупнейшие покупатели российской нефти — Китай и Индия — скорее всего продолжат импорт, считает глава отдела анализа нефти компании Kpler Хомайюн Фалакшахи. Россия предлагает им сырье по более низким ценам, а альтернатив у Пекина почти нет.

Сообщается, что после короткой паузы "большинство покупателей вернется к закупкам", как только найдут обходные схемы — например, через посредников, скрывающих российское происхождение нефти.

Последствия для Европы

Более ощутимый эффект новые меры могут оказать на Европу. С начала полномасштабного вторжения ЕС стремится сократить зависимость от российских энергоресурсов: Брюссель ввёл эмбарго на импорт нефти, топлива и угля морским путем и сократил долю России на газовом рынке с 45% до 13%.

"Роснефть" в Европе фактически утратила позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. Представитель немецкого Минэкономики заявил, что меры США "не направлены против немецких подразделений "Роснефти", находящихся под управлением государства". В четверг Евросоюз также усилил собственные санкции против "Роснефти".

С "Лукойлом" ситуация иная: крупнейшая частная нефтяная компания России владеет сотнями автозаправок по ЕС (в том числе около 200 — в Бельгии), крупными НПЗ в Румынии и Болгарии, а также долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах. Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86–100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.

Теперь ситуация меняется. Министерство финансов США заявило, что может ввести санкции против любого, кто продолжит работать с "Лукойлом" или "Роснефтью". Это означает, что европейские банки больше не будут проводить платежи для этих компаний.

"Это мощный сигнал европейскому бизнесу — нужно срочно прекратить сотрудничество, иначе они сами окажутся под санкциями", — отметила Донован. Еврокомиссия, в свою очередь, подтвердила, что рассматривает собственный запрет на финансовые операции с "Лукойлом".

Для Венгрии и Словакии это создает серьезные риски. "Если санкции вступят в силу, импорт просто остановится", — признал один из словацких чиновников.

Эффект уже ощущается: финская компания Neste прекратила поставки топлива дочке "Лукойла" — Teboil, а в Румынии власти потребовали, чтобы фирма продала НПЗ Petrotel до конца следующего месяца. По данным источников, Нидерланды также ожидают скорой продажи доли "Лукойла" в заводе Zeeland, а болгарский НПЗ "Нефтохим" будет вынужден приостановить работу с 21 ноября, если не сменит владельца.

Другие новости об ударе по российской нефти

Ранее УНИАН сообщал, что в РФ уже знают, как обойти новые санкции Трампа. В том числе и потому, что ограничения вводятся с месячной отсрочкой, а не немедленно. По словам аналитиков, теперь эти две нефтяные компании вынуждены будут строить новые цепи поставок, чтобы избежать прямых сделок между покупателями нефти и подсанкционными российскими продавцами..

Кроме того, мы также рассказывали, что РФ теряет миллиарды долларов из-за конфликта теневых нефтяных "решал". Крупные игроки на рынке, которые перевозят львиную долю нефти "Роснефти", пытаются "уличить друг друга в связях с Россией".

Вас также могут заинтересовать новости: