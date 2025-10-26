По словам "Флеша", попытки украинцев обогреваться электроприборами приведут к перегрузке сетей.

Российские оккупационные войска наносят удары по украинской энергетике. Если исходить из нынешней ситуации, то, в зависимости от погоды, температура в квартирах будет на уровне +5...+10 градусов.

Такой прогноз дал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале. При этом он акцентировал, что сейчас ситуация меняется ежедневно.

По словам "Флеша", попытки украинцев обогреваться электроприборами приведут к перегрузке сетей. Это станет причиной применения графиков отключения – каждые несколько часов.

Видео дня

"Чего добиваются россияне? Конечно, им безразлично, будем ли мы мерзнуть или нет, и будем ли мы сидеть в темноте. Врагу нужно "сломить" население столицы, чтобы начались беспорядки и хаос. Им нужно, чтобы люди заставили власть принять их условия. Насколько они достигнут они своих целей? Я не знаю. Надеюсь, у людей хватит мудрости понять, что происходит и кто виноват", – пояснил он.

Специалист прогнозирует, что будет топливо, пункты обогрева, мобильная связь и интернет. Он также выразил надежду на отсутствие проблем с водоснабжением. В то же время местные власти, по мнению специалиста, сделают все, чтобы больницы, садики и критическая инфраструктура работали.

"Флеш" посоветовал покупать самостоятельно или с соседями генераторы и удлинители. Надо иметь и небольшой запас топлива.

"Рекомендации выезжать из Киева на зиму всем немного идиотские. Большинству людей некуда ехать. Но если у кого-то есть дачи с печками и близкие в селах, то стоит подумать о запасном варианте. Посмотрите на автономные дизельные обогреватели. Но помните, что им нужен вывод выхлопа на улицу", – констатировал он.

Ситуация в энергосистеме Украины

26 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. С 09:00 до 22:00 планируются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 1 очереди.

Тем временем Кабинет министров выделил 8,4 миллиарда гривень на дополнительный импорт газа для населения в рамках подготовки к отопительному сезону. Из-за российских атак Украина потеряла часть собственной добычи, поэтому для стабильного прохождения зимы придется покупать "голубое топливо" за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: