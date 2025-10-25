Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала подписчикам, как занимается спортом, чтобы держать тело в тонусе.
Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следят 724 тысячи подписчиков, видео с тренировки на степпере - тренажере, который имитирует подъем по лестнице. Во время занятий на нем ноги постоянно двигаются вверх-вниз, поэтому он тренирует мышцы ног и ягодиц, а также улучшает выносливость:
"Дочь подарила маме степпер! Рекомендейшен! 15 минут утром и вечером! Бодрит! Мои собаки бдят!".
В комментариях актриса рассказала, что весит 80 килограммов при росте 1,80. Она отметила, что результата от него следует ждать, если заниматься ежедневно. Подписчики артистки оставили ей множество комплиментов:
"У вас даже это получается как-то аристократично и женственно. Обожаю и восхищаюсь вами! Невероятная женщина!".
"Я вас обожаю, звездочка вы наша".
"Невероятная красавица".
