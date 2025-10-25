Она занимается на степпере уже месяц.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала подписчикам, как занимается спортом, чтобы держать тело в тонусе.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следят 724 тысячи подписчиков, видео с тренировки на степпере - тренажере, который имитирует подъем по лестнице. Во время занятий на нем ноги постоянно двигаются вверх-вниз, поэтому он тренирует мышцы ног и ягодиц, а также улучшает выносливость:

"Дочь подарила маме степпер! Рекомендейшен! 15 минут утром и вечером! Бодрит! Мои собаки бдят!".

Видео дня

В комментариях актриса рассказала, что весит 80 килограммов при росте 1,80. Она отметила, что результата от него следует ждать, если заниматься ежедневно. Подписчики артистки оставили ей множество комплиментов:

"У вас даже это получается как-то аристократично и женственно. Обожаю и восхищаюсь вами! Невероятная женщина!".

"Я вас обожаю, звездочка вы наша".

"Невероятная красавица".

Напомним, ранее Ольга Сумская поделилась с подписчиками детскими фотографиями.

Вас также могут заинтересовать новости: