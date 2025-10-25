Украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек.

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Десантно-Штурмовых войск ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил в телеграм Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек.

"Большинство оккупантов ликвидировано. Взяты пленные", - проинформировали в Генштабе.

Также обнародованы кадры с установкой украинских флагов в селе и пленными россиянами.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, на днях Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении. В то же время, как информировали аналитики DeepState, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска.

Начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин рассказал, что российские оккупанты активно используют тактику "шахмат" на Покровском направлении.

"Условно - для того, чтобы что-то взять, надо что-то отдать. Они отвлекают внимание, разжижают именно наши позиции дронов. Враг отдает большое количество своего личного состава", - пояснил он.

По словам военного, погода меняется и фактически тактика противника сейчас идет также на копание.

