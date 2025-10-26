24 октября на Солнце произошел корональный выброс массы, который скоро может достичь нашей планеты.

Земле может грозить новая магнитная буря. Об этом предупреждает Британская гелогическая служба.

По данным ученых, 24 октября на Солнце произошел медленно движущийся корональный выброс массы

Предварительные данные указывают, что есть вероятность скользящего удара по нашей планете, что и приведет к магнитной буре.

Однако на данный момент неизвестно. достигнет ли этот выброс нашей планеты. Ожидается, что это может произойти после 27 октября.

Магнитные бури - как защититься

Во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку: может появиться головная боль, бессонница, раздражительность или скачки давления. Чтобы минимизировать влияние геомагнитных колебаний, следует заранее позаботиться о поддержании своего состояния.

В такие дни важно высыпаться, избегать переутомления и стрессов. Рацион лучше сделать легким: меньше жирного и соленого, больше овощей, фруктов, рыбы и чистой воды. Полезно ограничить кофеин и алкоголь.

Прогулки на свежем воздухе помогают снизить влияние бури на нервную систему. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать назначения врача, не пропускать прием лекарства и иметь при себе необходимые препараты.

