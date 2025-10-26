Американский лидер обвинил соседнюю страну в искажении фактов и враждебных действиях.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из Канады. Оно составит еще 10% в дополнение к существующим пошлинам.

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Соответствующее решение, как пояснил сам Трамп, он принял из-за "фальшивой рекламы о речи Рональда Рейгана о пошлинах".

По его словам, Фонд Рейгана заявил, что в Канаде "создали рекламную кампанию, используя выборочные аудио- и видеозаписи президента Рональда Рейгана". И эта реклама "искажает президентское радиовыступление". Кроме того, сказано, что не было разрешения на использование и редактирование его высказываний.

"Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады, что Верховный суд США придет ей на "помощь" в отношении пошлин, которые она использовала годами, чтобы навредить Соединенным Штатам. Теперь Соединенные Штаты могут защищаться от высоких и чрезмерных канадских пошлин (а также пошлин из других стран мира!). Рональд Рейган любил пошлины в целях национальной безопасности и экономики, но Канада заявила, что это не так! Их реклама должна была быть немедленно снята, но они позволили ее показывать вчера вечером во время World Series, зная, что это фальшивка", – отметил Трамп.

Поэтому американский президент заявил, что повысит пошлины для Канады на дополнительные 10% "из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий".

Дональд Трамп: другие заявления

Во время общения с прессой президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай сокращает закупки российской нефти. В то же время Индия, по его словам, полностью от нее отказывается.

Кроме того, американский лидер сказал, что не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет понимания по заключению соглашения о мирном урегулировании войны в Украине.

