Через Молдову проходит один из маршрутов поставок газа в Украину.

Молдова решила вдвое снизить тариф на транзит газа в Украину на период отопительного сезона 2025-2026 годов. Об этом сообщает сайт Национального агентства по регулированию энергетики Молдовы.

Так, накануне агентство приняло решение об условиях работы молдавской ветки Трансбалканского газопровода, по которому газ транспортируется из Греции в центрально-восточную Европу. Утвержденные изменения предусматривают, что в течение 6 месяцев (ноябрь 2025 г. - апрель 2026 г.) тариф на транспортировку газа будет снижен на 50%.

Отмечается, что это является совместной инициативой операторов газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Сообщается, что 50-процентное снижение тарифов на транспортировку газа ввел также и румынский оператор газотранспортной системы.

"Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину. (...) Этим решением Республика Молдова укрепляет свою роль регионального транзитного коридора, способствуя транспортировке природного газа из Греции в Украину и способствуя диверсификации маршрутов и источников поставок", - говорится в сообщении.

Ситуация с газом в Украине

Как писал УНИАН, накануне отопительного сезона Россия активизировала удары по украинской газовой инфраструктуре. По неофициальным данным, оккупанты вывели из строя около 60% газового производства в Украине. По словам народного депутата Михаила Бондаря, это является причиной того, почему в этом году власть всячески пытается отсрочить начало отопительного сезона.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на этот отопительный сезон Украине придется импортировать около 8 миллиардов кубометров газа. На это понадобятся дополнительные 2 миллиарда евро.

