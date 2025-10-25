Не только Труханов: стало известно о других делах в отношении одесских чиновников из-за связей с РФ, - Факты

В текущем году передано в суд и назначено рассмотрение уголовного производства №12022162510000492, которое расследовалось территориальным управлением БЭБ в Одесской области. Один из эпизодов этого уголовного производства касается обвинения в злоупотреблении служебным положением и подделке документов директора Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Кузнецова В.В. и его заместителя Силиной В.В.

Об этом говорится в Реестре судебных решений, сообщают Факты.

Так, по версии следствия, 25 марта 2022 года осуществлена закупка у "Эверласт" без процедур 20 826 кг стальных плит 6,5×1500×3000 мм на 5 610 774,31 грн. В течение трех дней была оформлена расходная накладная и договор ответственного хранения с заведомо ложными сведениями, потому что товар тогда еще не был в Украине. На этом основании 28 марта 2022 года казначейство перечислило "Эверласт" 5 610 774,31 грн.

Фактически же, только 14 апреля предприятием импортировало 16 800 кг металла для выполнения договора. А ту часть, которой не хватало для выполнения договора, то есть 4 026 кг, 29 апреля 2022 года "Эверласт" докупили - у ООО "Броварской завод котельного оборудования "Арденз" (код 05495354) за 950 172 грн (с НДС) по позиции "Лист HARDOX 6 мм 1500×3000".

В результате в воинские части попали только в июле 2022 года, а заявленный ущерб Одесскому горсовету составил 2 614 819,34 грн.

Контрагент по этой сделке ООО "Броварской завод котельного оборудования "Арденз" (код 05495354), по данным УН, выпускает продукцию под марками ARDENZ и NAVI, ранее принадлежало Александру Сивковичу, сыну Владимира Сивковича.

В 2014 году завод перешел в собственность Романа Казанка, давнего бизнес-партнера Сивковича. В мае 2025 года, Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя секретаря СНБО, которому инкриминируется участие в преступной организации и государственная измена (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что экс-чиновник, находясь на территории России, был привлечен к негласному сотрудничеству с представителями РФ. Обвиняемый был активным участником преступной организации и действовал под руководством сотрудников российской ФСБ.

Связь предприятия и его сегодняшнего бенифециара с лицом, которое обвиняется в государственной измене и работает на ФСБ, почему-то не препятствуют обогащению во время войны.

Так, из открытых источников усматривается, что ООО "БЗКУ "Арденз" (код 05495354), фигурирует в уголовном производстве СО Подольского УП ГУНИ осуществляется Nº 42023102070000288 от 19.09.2023 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины, которое касается возможного завладения средствами Фонда ООН ЮНИСЕФ, выделенных для закупки блочно-модульных котельных для нужд уязвимых семей с детьми, пострадавших из-за войны. По версии следствия котлы торговой марки ARDENZ, которые производит ООО "БЗКУ "Арденз", путем перепродажи через цепь связанных компаний выросли в стоимости более чем на 30%, чем причинен миллионный ущерб гривен.

Стоит отметить, что по данным "Прозоро", несмотря на установленные риски того, что влияние на предприятие сохраняют люди, которые обвиняются в сотрудничестве со спецслужбами российской федерации, украинские коммунальные предприятия продолжают с ними работать, к примеру ЛГКП "Львовтеплоэнерго" 31 декабря 2024 было заключило договор с ООО "БЗКУ "Арденз" на сумму 80 750 000 грн.

