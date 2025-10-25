За три года Россия научилась обходить простые нефтяные санкции.

Новые санкции США против компаний "Лукойл" и "Роснефть" являются неприятными для России, но не фатальными. В том числе и потому, что ограничения вводятся с месячной отсрочкой, а не немедленно. Это дает РФ время подготовиться, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что введенные на этой неделе санкции против "Роснефти" и "Лукойла" потенциально действительно являются очень серьезными, ведь на эти две компании приходится около половины ежедневной добычи нефти в России. Одна только "Роснефть" генерирует около 17% доходов бюджета России.

По словам аналитиков, теперь эти две нефтяные компании вынуждены будут строить новые цепи поставок, чтобы избежать прямых сделок между покупателями нефти и подсанкционными российскими продавцами. Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США), считает, что россияне прибегнут к уже привычной тактике создания многослойной экосистемы фиктивных фирм-прокладок и посредников.

Видео дня

По мнению Митровой, в целом для россиян "это очень неприятная ситуация", но "не фатальная". "В ноябре и декабре, когда меры вступят в силу, будет спад, но объемы, скорее всего, позже восстановятся", - считает она.

Как пишет Financial Times, российский нефтяной сектор в целом имел достаточно времени, чтобы подготовиться к новым западным санкциям и был даже удивлен тем, что Трамп дал им дополнительное время, введя санкции с месячной отсрочкой их применения. "Роснефть" и "Лукойл" могут воспользоваться опытом, который уже имеют другие подсанкционные российские компании, такие как "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть".

К тому же проседание объемов экспорта может быть частично компенсировано тем, что мировые цены на нефть немного подскочили после введения новых санкций против РФ.

"Российские нефтяные компании, связанные с ними нефтетрейдеры и покупатели имеют такую практику уже три года. Пока есть желающий покупатель, обходной путь, вероятно, найдется", - сказал Рональд Смит, основатель консалтинговой компании Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.

Впрочем, все это не означает, что в санкциях нет смысла. Как говорят специалисты, все это создает россиянам не просто дополнительную головную боль, а вполне реальные материальные потери. Чтобы удержаться на рынке, россияне вынуждены предлагать покупателям дополнительные скидки на свою нефть, иначе бы те просто не захотели иметь дело с подсанкционной нефтью. К тому же каждая фирма-прокладка требует дополнительных расходов, каждый посредник берет определенную комиссию, что тоже отгрызает часть выручки российских нефтяников.

Санкции против РФ: последние новости

Как писал УНИАН, администрация Трампа уже имеет план по введению следующего пакета санкций против РФ, но за него возьмутся только при определенных условиях. В частности Трамп хочет, чтобы Европа усилила собственное санкционное давление на Россию. Также многое будет зависеть от готовности Кремля вести переговоры о мире.

Между тем британский премьер-министр Кир Стармер пообещал "убрать российскую нефть и газ с мирового рынка", что можно воспринимать как реакцию на американские санкции против РФ. В целом Европа, США и Украина сейчас ведут активные переговоры о том, как надавить на Путина, чтобы заставить его к миру.

Вас также могут заинтересовать новости: